مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون.. ميسي يسجل هدفا من مقصية رائعة (فيديو)

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا من مقصية رائعة في مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون، التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الفرنسي.

وسجل ميسي الهدف الخامس لفريقه في المباراة بالدقيقة الـ 86 بعدما استلم كرة بينية رائعة داخل منطقة جزاء كليرمون ليصوبها بمقصية رائعة.

وسجل نيمار الهدف الأول لسان جيرمان في الدقيقة التاسعة، وأضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني مع الدقيقة الـ 26، وسجل الثالث ماركينيوس مع الدقيقة الـ 39، وأضاف ميسي الهدفين الرابع الخامس في الدقيقتين الـ 80 والـ 86.

ودخل باريس سان جيرمان مباراة كليرمونت فوت، بعد التتويج بكأس السوبر الفرنسي، على حساب نانت.

ويقود غالتيير باريس سان جيرمان، في المباراة الأولى بالدوري الفرنسي، بعدما تولى تدريب الفريق، خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو.

وكان باريس سان جيرمان قد توج بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي للمرة العاشرة في تاريخه.

يذكر أن باريس سان جيرمان سيواجه مونبلييه يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.