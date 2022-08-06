لماذا لم يوافق الاتحاد الفرنسي على عقد كريستوف غالتييه مع باريس سان جيرمان؟

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي لكرة لكرة القدم لم يصادق على عقد المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه لمدة موسمين مع باريس سان جيرمان بسبب نهاية صلاحية دبلوم ”uefa pro“ والذي يفترض تجديده كل 3 سنوات.

وبحسب الصحيفة فقد اجتمعت اللجنة الفدرالية الفرنسية لمدربي كرة القدم، في 28 تموز / يوليو الماضي، وتوصلوا إلى النتيجة التالية: ”طلب من كريستوف غالتييه الاتصال مع المدير التقني الوطني فيما يتعلق بالتزاماته المتعلقة بالتعليم المستمر“.

باريس سان جيرمان يستعد لخطف برناردو سيلفا من برشلونة https://t.co/A7cRDuVg2H pic.twitter.com/Z0OsBZo2Nc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2022

ولأن صلاحية الدبلوم الخاص بالمدربين انتهت بالنسبة لكريستوف غالتييه فلم يصادق الاتحاد الفرنسي على عقد المدرب مع الفريق الباريسي وهو ما سيحاول إصلاحه في أسرع وقت.

وأكدت الصحيفة أن كريستوف غالتييه مطالب بإرسال رسالة إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يؤكد من خلالها محاولة الحصول على الدبلوم الخاص بالمدربين ”UEFA pro“ في أقرب فرصة وسيكون خلال التوقف الدولي القادم.

وانطلق الدوري الفرنسي الدرجة الأولى بلقاء أولمبيك ليون وأجاكسيو 2-1، وسيواجه باريس سان جيرمان فريق كليمونت فوت، اليوم السبت، ويقوده المدرب الحالي كريستوف غالتييه بشكل مؤقت في انتظار حل مشكلته مع الاتحاد الفرنسي والمصادقة على عقده.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع كريستوف غالتييه ليخلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي أقيل من منصبه بعد موسم واحد شهد تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي والخروج من كأس فرنسا ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

ودرب كريستوف غالتييه الذي كان لاعبًا سابقًا في فريق أولمبيك مارسيليا ومثّل منتخب فرنسا في 6 لقاءات أندية: سانت إيتيان، وليل، ونيس، وتوج بلقب الدوري الفرنسي برفقة ليل وكأس رابطة الدوري الفرنسي برفقة سانت إيتيان، كما توج بأول لقب برفقة باريس سان جيرمان من خلال كأس السوبر الفرنسي على حساب فريق نانت.