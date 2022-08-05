ساني: بايرن ميونخ انهار تدريجيا الموسم الماضي.. ولم أعد مضطرا للعب ضد ماني

قال ليروي ساني مهاجم بايرن ميونخ إن الفريق انهار تدريجيا الموسم الماضي حتى تراجع أداء جميع اللاعبين في نفس التوقيت، وهو أمر في رأيه ما كان يجب أن يحدث في ناد مثل بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وحقق بايرن ميونخ تفوقا كبيرا بفضل البداية القوية للموسم قبل أن يبدأ التراجع في المستوى.

هدف جميل من ساني في شباك بنفيكا #UCL #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/ejcof2ubrJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 20, 2021

ومع ذلك، حتى مع وجود ختام غير متسق من الانتصارات والتعادلات والخسائر، فقد تمكن من الفوز بلقب الدوري للمرة العاشرة على التوالي.

ومع ذلك، وصل الفريق إلى الحضيض في أبريل نيسان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد خسارة مفاجئة أمام فياريال في دور الثمانية.

وقال ساني لصحيفة ”أتلتيك“ في مقابلة نُشرت الليلة الماضية: ”عندما يتراجع أداء لاعب أو اثنين يمكن للآخرين تعويضهم. ومن سوء حظنا أننا وقعنا جميعا في نفس الحفرة في نفس الوقت“.

وأضاف: ”من الصعب الخروج عندما لا يكون هناك من يسحبك من الجانب الآخر. شيء من هذا القبيل لا يجب أن يحدث بالفعل في بايرن ميونخ. لكنه حدث. فنحن بشر ولسنا آلات“.

ساني فعل كل شيء ممكن 😍 لكن هدف غنابري ألغي بسبب التسلل 😱 pic.twitter.com/LjdPnK8SQX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2021

من ناحية أخرى، كان ساني واثقا من أن التجربة كانت درسا له ولزملائه في الفريق.

وأضاف: ”في اللحظة التي يرى فيها أحدهم أن هناك خطأ صغيرا علينا أن نتحدث عنه ونواجهه كمجموعة. لحسن الحظ روح الفريق لدينا رائعة“.

وقال ساني أيضا إن بايرن ميونخ سيتعين عليه التكيف بعد رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لكنه أضاف أن الفريق لا يخشى التغيير.

لمساعدته على التأقلم.. بايرن ميونخ يتعاقد مع صديق ساديو ماني https://t.co/P4RydTXEFW pic.twitter.com/CCdAfMdbIw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2022

وتابع: ”لا يمكنك لعب الكرات الطويلة في منطقة جزاء المنافس لأنه لا يوجد أحد هناك! علينا أن نساعد بعضنا البعض والتحرك كفريق وكلما لعبنا بهذه الطريقة كلما تمكنا من النجاح“.

وأضاف الدولي الألماني أن تعاقدات بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الحالية، والتي تضم المهاجم السنغالي ساديو ماني والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، كانت بمثابة تحد جديد للفريق؛ مما ساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة.

وقال ساني مازحا: ”أخبرت ساديو أنني مرتاح لوجوده هنا – لأنني لم أعد مضطرا للعب ضده بعد الآن“.