إيكاردي ينفي شائعات طلاقه من واندا نارا

لم يتأخر ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان في الرد على ما تردد عن بدء زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا في اتخاذ إجراءات الطلاق منه، ونفى ذلك تماما.

وأثار المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 29 عاما الكثير من الجدل بعيدا عن الملاعب خاصة مع زوجته الحسناء واندا نارا، حيث انتشر في بداية شهر يوليو/تموز الماضي، مقطع فيديو للمهاجم في إيبيزا أثناء الاستمتاع خلال الإجازة.

والآن، تم تسريب بعض التسجيلات الصوتية التي تعترف فيها واندا نارا بأنها في الأرجنتين تنفذ إجراءات الطلاق، لكن مهاجم إنتر ميلان السابق لم يتأخر ونشر عدة بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، مما يدل على أن كل شيء على وفاق مع زوجته.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها الزوجان في هذا النوع من المواقف التي يبدو أنها تنتهي بالانفصال.

وفي الماضي كان صاحب القميص رقم ”9“ بطلًا لفضيحة خيانة مع الممثلة والمغنية ومصممة الأزياء الأرجنتينية تشاينا سواريز، لكن واندا نارا تجاوزت الأمر واستأنفت حياتها مع زوجها. لكن في تعليقه الأخير نشر إيكاردي رمز تعبير بالقلب إلى جوار اسم واندا نارا على حسابه في تطبيق ”إنستغرام“.

وبات إيكاردي قريبا من الرحيل عن باريس سان جيرمان وهو الأمر الذي لا يود اللاعب الذي يريد المشاركة في كأس العالم العام الحالي سماعه. خاصة عندما يبدو أن مكانته في باريس سان جيرمان باتت متاحة تمامًا.

ويبحث كل من النادي ووكيل اللاعب عن وجهة جديدة له. لكن على ما يبدو لا يمكن لأحد أن يدفع ثمنه، فقد كان الأرجنتيني في جولة ما قبل الموسم في اليابان ثم سافر للعب كأس السوبر الفرنسي ضد نانت. وحاليًا عاد إلى الأراضي الفرنسية قبل افتتاح فريقه للموسم الجديد على ملعب كليمو.

ولم يكن هذا المنشور الوحيد لإيكاردي حيث نشر حذاءه وعليه اسم ”واندا 10“ على أحد جانبيه، بالإضافة إلى أسماء الأطفال الخمسة الذين يقوم بتربيتهم مع واندا نارا (ثلاثة مع ماكسي لوبيز زوجها السابق واثنان من إيكاردي).