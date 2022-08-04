باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم مرشح للاستمرار في الهيمنة على الدوري الفرنسي

بوجود ليونيل ميسي الذي أصبح أكثر تناغما مع الفريق وأكثر لياقة واستمرار تألق نيمار وتمديد عقد كيليان مبابي، ترشح معظم التوقعات باريس سان جيرمان للاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عند انطلاق الموسم الجديد، غدا الجمعة.

وفي الموسم الماضي حسم نادي العاصمة الفرنسية اللقب المحلي بكل جدارة متفوقا بفارق 15 نقطة على أقرب ملاحقيه أولمبيك مرسيليا رغم أن ميسي لم يقدم الكثير ورغم عدم شعور نيمار ومبابي بالاستقرار وغياب سيرجيو راموس مدة طويلة.

لكن كتيبة النجوم هذه يبدو أنها حققت تحولا وبدأت في التألق من جديد وهو ما ظهر جليا خلال رحلة النادي استعدادا للموسم الجديد في اليابان وأيضا خلال الفوز الكبير 4-صفر الأحد الماضي على نانت في مباراة السوبر الفرنسية.

ويشير هذا أيضا إلى أن الفجوة في المستوى بين سان جيرمان وبقية فرق الدوري الفرنسي ربما تكون أكبر في الموسم الجديد رغم تولي كريستوف جالتييه تدريب الفريق الباريسي بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال جالتييه لدى وصوله للنادي في الشهر الماضي: ”بمجرد الارتباط بباريس سان جيرمان أصبحت ملزما بتحقيق نتائج“.

وأضاف: ”أنا طموح جدا. جئت إلى باريس للفوز. هناك ألقاب محلية علينا الفوز بها وعليك تحطيم أرقام قياسية وبكل تواضع أقول لكم إنني جئت إلى باريس للفوز بكل شيء“.

وكان جالتييه آخر مدرب يكسر هيمنة سان جيرمان على اللقب عندما قاد ليل للفوز بلقب الدوري قبل موسمين وسيتعين عليه تحقيق التوازن بين طموحات الفريق في الهيمنة محليا والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ سان جيرمان رحلة الدفاع عن اللقب المحلي عندما يلعب في ضيافة كليرمو، السبت المقبل، بينما تقام أولى مباريات الموسم غدا الجمعة بين أولمبيك ليون وضيفه أجاكسيو الصاعد حديثا.

تحدي ليون

حصول ليون على المركز الثامن في الموسم الماضي كان أسوأ نتيجة له منذ 1996 لكن المدرب الهولندي بيتر بوش أضاف قوة للفريق من خلال ضم لاعبين مثل ألكسندر لاكازيت العائد من أرسنال وكورنتين توليسو القادم من بايرن ميونيخ ونيكولاس تاليافيكو لاعب أياكس أمستردام السابق.

وانتقلت ملكية النادي أيضا إلى طرف جديد هو الأمريكي جون تيكسور الذي وعد الجمهور قائلا: ”نريد الفوز بالألقاب هنا. سنظهر وسننفق الأموال“.

وهذا بالتأكيد يعزز فرصة الفريق في المنافسة إلى جانب فرق مثل مرسيليا وموناكو وستاد رين.

واستغنى مرسيليا عن مدربه خورخي سامباولي وعين لاعب منتخب كرواتيا السابق إيجور تيودور بدلا منه رغم احتلاله المركز الثاني في الموسم الماضي.

وعزز موناكو الذي خسر أمام أيندهوفن الهولندي في تصفيات دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، خط هجومه بتعاقدين جديدين لمساعدة وسيم بن يدر الذي أحرز 25 هدفا في الموسم الماضي.

واللاعبان الجديدان هما السويسري بريل إمبولو لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني والياباني تاكومي مينامبنو لاعب ليفربول الإنجليزي.

واحتل رين المركز الرابع في الموسم الماضي بعد أن أحرز 82 هدفا في الدوري ويتوقع أن يكرر أسلوبه الهجومي في الموسم الجديد أيضا.