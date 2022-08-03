دورتموند يبحث عن بديل للمهاجم سيباستيان هالير بعد إصابته بورم خبيث

قال هانز-يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند، إن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، قد يتحرك سريعا للتعاقد مع مهاجم لتعويض غياب سيباستيان هالير، الذي خضع لجراحة لإزالة ورم خبيث.

ومع انطلاق الموسم في ألمانيا يوم الجمعة ومواجهة دورتموند لباير ليفركوزن، يوم السبت، قال فاتسكه إن النادي سيحتاج إلى شراء مهاجم آخر قريبا لأن كل الضغط سيكون على الشاب يوسف موكوكو.

وأضاف فاتسكه ”من الواضح أن (هالير) سيغيب لفترة طويلة. إلقاء كل العبء على كاهل يوسف موكوكو (17 عاما) سيكون كثيرا جدا على اللاعب الشاب.

”لذلك أعتقد أننا سنفعل شيئا رغم أن الوصول لحل سليم سيكون صعبا نظرا لندرة اللاعبين الممتازين في السوق“.

وتعاقد دورتموند مع هالير الشهر الماضي لتعويض رحيل إرلينغ هالاند لمانشستر سيتي. لكن بعد أقل من أسبوعين اكتشف اللاعب إصابته بورم خبيث في الخصيتين خلال معسكر تدريبي لدورتموند.

وخضع لاعب منتخب ساحل العاج لجراحة في أواخر يوليو/ تموز وسيحتاج لجلسات علاج كيماوي الآن وسيغيب لفترة غير معلومة.

🖥 Diese Videobotschaft lief heute über die Leinwände im Stadion. Weiterhin gute Besserung, @HallerSeb! pic.twitter.com/c5af9MJtfg — Borussia Dortmund (@BVB) July 31, 2022

كما ينافس دورتموند، الذي حل وصيفا لبايرن ميونخ البطل الموسم الماضي، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال فاتسكه عن موعد التعاقد مع لاعب آخر ”أعتقد أنه يجب أن نتحرك خلال الأيام الثمانية أو العشرة المقبلة“.

واحتفل دورتموند مع جماهيره، في حفل شارك فيه نحو 65 ألف مشجع، بقرب موعد انطلاق الموسم الجديد من البوندسليغا والمقرر في 5 أغسطس الجاري.

ورغم أن هالير لم يستطع الحضور بسبب وضعه الصحي، إلا أنه توجه إلى الجماهير برسالة مؤثرة عبر فيديو عرض على شاشة ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“.

وقال هالير في الفيديو الذي نشره الفريق على تويتر أيضا: ”مرحبا يا مشجعي بروسيا دورتموند! تعلمون أنني لا أستطيع للأسف أن أكون معكم اليوم. لكنني أقدر دعمكم كثيرا“.

وأضاف: ”أتطلع إلى اللعب أمامكم وأمام الجدار الأصفر. من فضلكم ابدأوا الموسم بشكل جيد. سأتابعكم وأرجو لكم الأفضل“.

وسيغيب هالير لعدة أشهر، كما أعلن الفريق، لكن فرص تعافيه بشكل كامل ”جيدة للغاية“، كما قال المدير الرياضي سيباستيان كيل في بيان نشر، يوم السبت الماضي.

وأضاف كيل: ”نتمنى له ولعائلته الكثير من القوة والتفاؤل، ونتعاطف معه في هذه الأوقات الصعبة“.