صحف رياضية: "ريال مدريد ملك النهائيات".. و"دين هندرسون غاضب من سلوك مانشستر يونايتد الإجرامي"

شكلت أخبار سوق الانتقالات وعملية رحيل اللاعبين من برشلونة، وغضب الحارس دين هندرسون من إدارة مانشستر يونايتد، وتصالح ليفاندوفسكي مع إدارة بايرن ميونخ، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بريال مدريد ”ملك النهائيات“ قبل نهائي كأس السوبر الأوروبي، وتعادل موناكو وإيندهوفن في ذهاب الدور الإقصائي الثالث في دوري أبطال أوروبا، وسباق بول بوغبا ضد الساعة للتعافي من الإصابة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد قبل مواجهة كأس السوبر الأوروبي وقصته مع النهائيات، وكتبت: ”ريال مدريد ملك النهائيات“.

الصحيفة اهتمت بالسائق الإسباني فرناندو ألونسو ومنتخب إسبانيا لكرة السلة، وأخبار الدوري الإسباني.

سبورت

ركزت على أخبار برشلونة ولاعبيه وعملية التخلص من اللاعبين ورحيل دي يونغ والتعاقد مع برناردو سيلفا، وكتبت: ”الخطوة القادمة“، و“ليفاندوفسكي يتصالح مع بايرن ميونخ“، و“ممفيس ديباي يرغب في ورقة الخروج حرا“، و“ماركوس ألونسو قريب من التوقيع لبرشلونة“، و“مانشستر يونايتد يسأل عن ديست“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على عمل إدارة برشلونة على رحيل عدة لاعبين غير مرغوب فيهم، أبرزهم ريكي بويغ وفرينكي دي يونغ، وممفيس ديباي، وإكمال عملية رحيل منغويزا، وكتبت: ”عملية الرحيل“.

كما تحدثت عن البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، وكتبت: ”مفاجأة بيانيتش“.

الصحيفة اهتمت باللقاء الودي بين نابولي وجيرونا، ومنتخب إسبانيا لكرة السلة.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على غضب دين هندرسون، حارس مرمى مانشستر يونايتد المُعار لنادي نوتينغهام فوريست، من إدارة يونايتد، وكتبت: ”مجرم“، و“غضب دين هندرسون من سلوك مانشستر يونايتد الإجرامي لإضاعة عام من حياته المهنية بوعود كاذبة بشأن الحارس الأول“.

كما اهتمت بتشيلسي وخطته في سوق الانتقالات، وكتبت: ”تشيلسي يقتنص الأطفال الخارقين في إنجلترا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل موناكو أمام أيندهوفن الهولندي 1-1 في ذهاب الدور الإقصائي الثالث للتأهل لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”موناكو في نهايته“.

كما تحدثت عن قرار النجم الفرنسي بول بوغبا بعدم إجراء عملية جراحية والاكتفاء بعلاج طبيعي لإصابته، وكتبت: ”بوغبا سباق ضد الساعة“.

الصحيفة اهتمت بفريق أولمبيك مارسيليا.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقد ميلان مع البلجيكي دي كيتيلير ويحمل رقم 90 مثل مواطنه روميلو لوكاكو في إنتر ميلان، وكتبت: ”ديربي بلجيكي حلم ميلان وإنتر“، و“ديربي الرقم 90“.

الصحيفة اهتمت بالفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس، وكتبت: ”بوغبا: سأعود في أسرع وقت“.

كما اهتمت بروما ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وكتبت: ”مورينيو: الأفضل قادم“.