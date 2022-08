الاتحاد الآسيوي يعلن رسميا اعتماد مقاعد منتخباته في كأس العالم 2026

أقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا زيادة عدد مقاعد قارة آسيا في كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، يوم الإثنين، إنه قرر تعديل نظام التصفيات المؤهلة للبطولة، بعد قرار منح القارة الآسيوية 8 مقاعد مباشرة في كأس العالم 2026، بجانب فرصة للتنافس على مقعد إضافي في تصفيات عبر القارات.

وجاءت زيادة عدد المنتخبات الآسيوية المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 8 مقاعد ونصف المقعد، بعد قرار ”فيفا“ بزيادة عدد منتخبات البطولة نفسها إلى 48 منتخبا.

نظام التصفيات

وأوضح الاتحاد الآسيوي، عبر موقعه الرسمي، أن المكتب التنفيذي له اعتمد بشكل رسمي النظام الجديد للتصفيات، بعد مجموعة من النقاشات مع الاتحاد الأعضاء، ليصل إلى قرار تأهل 8 منتخبات بشكل مباشر إلى المونديال مع منتخب تاسع عن طريق الملحق.

ومن المقرر أن يتم مشاركة 18 منتخبًا في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم، مع تقسيمها إلى 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، يتأهل بعدها أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 6 منتخبات) مباشرة إلى مونديال 2026.

ويتضمن الملحق الآسيوي، المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة، تقسم على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 3 فرق بنظام الدوري من مرحلة واحدة وليس مرحلتين، حيث يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني بمباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق القاري، دون تحديد اسم القارة التي ستقابل آسيا في الملحق العالمي حتى الآن.

يذكر أن الدور الأول للتصفيات المشتركة سيتضمن 22 منتخبًا، هي المصنفة بين 26 إلى 47 في التصنيف العالمي، حيث تتقابل عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الـ11 الفائزة إلى الدور الثاني من التصفيات المشتركة، فيما سيتضمن الدور الثاني 36 منتخبًا، هي: المنتخبات المصنفة من 1 إلى 25، إلى جانب المنتخبات الـ11 الفائزة في الدور الأول، ويتم تقسيمها على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 18) إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وتحصل أيضًا على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ تنظيم كأس العالم 2026 لثلاث دول، هى: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما قرر ”فيفا“ بشكل رسمي زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ويعتبر هذا العدد هو الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم، علما بأن نسخة قطر 2022 ستكون الأخيرة التي تقام بمشاركة 32 منتخبا.

✨OFFICIAL✨

Asia’s pathway to the 8️⃣ direct slots and 1️⃣ Intercontinental playoff for 2026 #WorldCup and #AsianCup2027 confirmed!

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) August 1, 2022