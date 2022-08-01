صحف رياضية: "مثلث برمودا في ريال مدريد".. "إنجلترا ملكة في بلدها".. و"أقصى ضغط على دي يونغ"

شكل تتويج منتخب إنجلترا للسيدات بلقب أمم أوروبا لكرة القدم على حساب ألمانيا، وإقناع برشلونة في جولته الأمريكية، وجاهزية ريال مدريد وثلاثي وسطه، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف برغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد سريعا، وفوز باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي على حساب نانت، وفوز فيرستابن بجائزة المجر للفورمولا وان، وفوز الهولندية فان فلوتين بطواف فرنسا للسيدات، وأخبار سوق الانتقالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ثلاثي وسط ريال مدريد كاسيميرو وتونسي كروس ولوكا مودريتش، وكتبت: ”مثلث برمودا“.

الصحيفة تحدثت عن فوز الهولندي فان فلوتين بطواف فرنسا للسيدات بعد الفوز سابقا بطواف إيطاليا، وكتبت: ”ثنائية تاريخية لفان فلوتين“.

الصحيفة اهتمت بأتلتيكو مدريد ونجمه البرتغالي جواو فيليكس، وكتبت: ”جواو فيليكس يملك أسبابا ليكون قائدا للفريق“.

كما اهتمت بفوز منتخب إنجلترا للسيدات بلقب أمم أوروبا لكرة القدم على حساب ألمانيا، وكتبت: ”إنجلترا تفوز بلقبها الأوروبي خلال الشوطين الإضافيين“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وجولة الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت: ”أقصى ضغط على فرينكي دي يونغ“، و“برشلونة يقنع في الولايات المتحدة الأمريكية“.

الصحيفة تحدثت عن تصريحات مدرب ريال مدريد بشأن برشلونة، وكتبت: ”أنشيلوتي: ”برشلونة يصنع فريقا كبيرا“.

الصحيفة اهتمت بتتويج إنجلترا على حساب ألمانيا بلقب أمم أوروبا للسيدات، وكتبت: ”إنجلترا تحصل على أول لقب بعد هذيان في ويمبلي“.

كما اهتمت بفوز الهولندي ماكس فيرستابن بجائزة المجر للفورمولا وان.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة ونهاية الجولة الأمريكية، وكتبت: ”تسريع عملية رحيل اللاعبين“، و“عودة برشلونة من الولايات المتحدة وتقديم كوندي اليوم“، و“انسجام“.

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب إنجلترا بلقب أمم أوروبا للسيدات، وكتبت: ”الملكة إنجلترا“.

كما اهتمت بريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد على مقربة من كأس السوبر الأوروبي“.

الصحيفة اهتمت بفوز فيرستابن بجائزة المجر للفورمولا وان، وتتويج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي، وكتبت: ”ميسي ونيمار (هدفين) وراموس يعطون باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام يوفنتوس 2-0 في اللقاء الودي الأخير قبل خوض كأس السوبر الأوروبي، وكتبت: ”إنهم جاهزون“.

الصحيفة تحدثت عن فوز منتخب إنجلترا على ألمانيا 2-1 والتتويج بلقب أمم أوروبا للسيدات، وكتبت: ”إنجلترا ملكة في بلدها“.

الصحيفة اهتمت بوفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية بيل راسل، وكتبت: ”وداعا ملك الخواتم“.

كما اهتمت بجائزة المجر للفورمولا وان وطواف فرنسا للسيدات، وكتبت: ”فان فلوتين تجمع بين طواف فرنسا وطواف إيطاليا لفريق موفيستار“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج منتخب إنجلترا للسيدات بلقب أمم أوروبا لكرة القدم على حساب منتخب ألمانيا في النهائي 2-1، وكتبت: ”إنها وطنه“، و“فوز تاريخي“، و“مجد بشكل مذهل للسيدات“.

كما اهتمت بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب رفقة مانشستر يونايتد، ومغادرة الملعب في فترة ما بين الشوطين، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو في عجلة من أمره للرحيل عن مانشستر يونايتد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على نانت 4-0، وكتبت: ”انطلاقة ناجحة“.

الصحيفة اهتمت بجائزة المجر للفورمولا وان، وكتبت: ”فيرستابن يحتفل وفيراري تسقط“.

كما اهتمت بطواف فرنسا للسيدات، وكتبت: ”فان فلوتين في طريق الأسطورية“.

كما اهتمت بتتويج منتخب إنجلترا بلقب أمم أوروبا للسيدات على حساب ألمانيا.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة البلجيكي دي كيتيلير التي يسعى ميلان لحسمها، وكتبت: ”دي كيتيلير يبحث عن فريق جاهز.. هو بالفعل ميلان“.

الصحيفة اهتمت بالظاهرة البرازيلي رونالدو، وكتبت: ”رونالدو: نعم الشيطان موجود ولكن سيكون هناك قتال بين يوفنتوس وإنتر ميلان مثل زمني“.

كما اهتمت بجائزة المجر للفورمولا وان وأخطاء فيراري، وكتبت: ”كارثة حمراء“.