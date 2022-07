نيمار: باريس سان جيرمان سيكون بخير إذا كنت أنا ومبابي وميسي بخير

أكد النجم البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، أنه إذا كان كيليان مبابي وليونيل ميسي بالإضافة له على ما يرام فسيكون النادي الفرنسي بخير.

وهز نيمار الشباك مرتين، وأضاف ميسي راموس هدفين ليفوز باريس سان جيرمان 4-صفر على نانت ويحرز لقب كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم، يوم الأحد، بمشاركة المهاجم المصري مصطفى محمد كبديل مع نانت فريقه الجديد.

ونال باريس سان جيرمان لقب البطولة التي تقام في افتتاح الموسم بين بطلي الدوري والكأس للمرة التاسعة في آخر عشرة مواسم.

وفي رده على سؤال عن زميله ميسي الذي افتتح الرباعية بهدف رائع وبمجهود فردي قال نيمار: ”يتحدث الناس كثيرًا دون معرفة ما يحدث، يومًا بعد يوم. ليو هو ليو إلى الأبد. لن يتغير وسيظل لاعبًا يصنع الفارق.

”أتمنى أن نبقى نحن الثلاثة (مبابي وميسي ونيمار) هذا الموسم وأن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لنا. إذا كان كيليان (مبابي الذي لم يتمكن من اللعب بسبب الإيقاف)، ليو وأنا بخير، فسيكون باريس سان جيرمان بخير“.

وأضاف نيمار: ”كانت مباراة جيدة. مبروك للفريق بأكمله. كان هناك لقب في النهاية لذلك أردنا الفوز به“.

وقدمت كتيبة باريس سان جيرمان المدججة بالنجوم أداء قويا، وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 22 بعد تمريرة من نيمار ليراوغ الحارس ويضع الكرة في المرمى.

وأضاف نيمار الهدف الثاني من ركلة حرة في نهاية الشوط الأول، قبل أن يهز راموس، الذي غاب في أغلب فترات الموسم الماضي للإصابة بعد انتقاله قادما من ريال مدريد، الشباك بكعب القدم في الدقيقة 57.

واختتم نيمار الأهداف قبل ثماني دقائق من النهاية من ركلة جزاء حصل عليها بعد تدخل من جان كلود كاستليتو مدافع نانت الذي طرده الحكم.

📺 The highlights of our victory at the #TDC2022 ! 🏆🔴🔵

⚽️ Leo Messi

⚽️⚽️ @neymarjr

⚽️ @SergioRamos pic.twitter.com/zWRpevqfVu

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 31, 2022