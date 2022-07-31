باريس سان جيرمان يصعق نانت ويتوج بطلًا لكأس السوبر الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا على حساب نظيره نانت، بنتيجة (4-0)، ليتوج بطلًا لكأس السوبر الفرنسي، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد.

وتقدم بالهدف الأول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 22.

وأضاف نيمار داسيلفا الهدف الثاني مع الدقيقة 45.

وسجل سيرجيو راموس الهدف الثالث بشكل رائع بالكعب مع الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 82 سجل نيمار الهدف الرابع لسان جيرمان من ركلة جزاء.

ودخل نانت المباراة بوصفه بطلًا لكأس فرنسا، الموسم المنصرم، بعدما انتصر في المباراة النهائية على نادي نيس بنتيجة 1-0، على ملعب فرنسا، مطلع شهر يونيو الماضي.

بينما حقق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي الممتاز للمرة العاشرة في تاريخه بعدما أنهى، الموسم الماضي، في صدارة ترتيب جدول الدوري بفارق 15 نقطة كاملة عن الوصيف أولمبيك مارسيليا.

وتصدر باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، الموسم الماضي، برصيد 86 نقطة في الموسم الماضي حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 4 مباريات.

واحتل نانت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، الموسم الماضي، برصيد 55 نقطة في الموسم الماضي حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وخسر 13 مباراة.

يذكر أن ليل توج بكأس الأبطال الفرنسي، في الموسم الماضي، عقب فوزه على باريس سان جيرمان بهدف نظيف، مطلع الموسم الحالي.