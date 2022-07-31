باريس سان جيرمان ضد نانت.. راموس يحرز هدفا رائعا بالكعب (فيديو)

وضع سيرجيو راموس بصمته في نهائي كأس السوبر الفرنسي الذي يجمع فريقه باريس سان جيرمان بنظيره نانت، يوم الأحد، على ملعب ”بلوم فيلد“.

وسجل راموس الهدف الثالث لسان جيرمان، بشكل مذهل حيث تلقى الكرة داخل منطقة جزاء نانت ليضعها بكعبه في الشباك مع الدقيقة 57 من الشوط الثاني.

وكان ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، افتتح شريط أهداف فريقه في الموسم الجديد.

وسجل ميسي هدفا في شباك نانت بعد مرور 23 دقيقة من مباراة الفريقين، مساء الأحد، في كأس السوبر الفرنسي.

وتسلم ليو تمريرة من زميله البرازيلي نيمار جونيور، ليراوغ ألبان لافونت، حارس نانت، ويسدد الكرة في المرمى الخالي.

وعانى النجم الأرجنتني كثيرا في موسمه الأول بقميص سان جيرمان، حيث سجل 11 هدفا بواقع 5 في دوري الأبطال و6 في الدوري الفرنسي.

وانضم ليونيل إلى صفوف العملاق الباريسي في صيف 2021 بصفقة انتقال حر، قادما من برشلونة، ووقع على عقد ينتهي في صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

بينما أضاف الهدف الثاني نيمار من تصويبة رائعة إثر ركلة حرة مباشرة في شباك نانت في الدقيقة 45.

ويدخل نادي نانت المباراة بوصفه بطلا لكأس فرنسا الموسم المنصرم، بعدما انتصر في المباراة النهائية على نادي نيس بنتيجة 1-0، على ملعب فرنسا مطلع شهر يونيو الماضي.

بينما حقق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي الممتاز للمرة العاشرة في تاريخه بعدما أنهي الموسم الماضي في صدارة ترتيب جدول الدوري بفارق 15 نقطة كاملة عن الوصيف أولمبيك مارسيليا.

وتصدر باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الموسم الماضي برصيد 86 نقطة في الموسم الماضي حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 4 مباريات.

في حين احتل نانت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الموسم الماضي برصيد 55 نقطة في الموسم الماضي حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة.

يذكر أن ليل توج بكأس الأبطال الفرنسي في الموسم الماضي عقب فوزه على باريس سان جيرمان بهدف نظيف مطلع الموسم الحالي.