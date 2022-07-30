بايرن ميونخ يصعق لايبزيغ ويتوج بلقب كأس السوبر الألماني

أحرز بايرن ميونخ لقب كأس السوبر الألمانية لكرة القدم بعد الفوز 5-3 على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ اليوم السبت.

وفي الظهور الأول الرسمي منذ رحيل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لم يواجه بايرن مشكلة هجومية، وهز شباك بطل كأس ألمانيا بسهولة.

واحتاج بايرن إلى 14 دقيقة فقط لينتزع التقدم بتسديدة جمال موسيالا من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف الوافد الجديد السنغالي ساديو ماني، القادم من ليفربول هذا الصيف، الهدف الثاني من مدى قريب بعد تمريرة سيرج جنابري في الدقيقة 31.

واختتم الفرنسي بنجامين بافارد أهداف بايرن في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من موسيالا.

فرحة استثنائية من ساديو ماني بعد تسجيله هدفه الرسمي الأول مع #بايرن_ميونيخ في كأس السوبر الألماني أمام لايبزيغpic.twitter.com/DnN9lrHG7a — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2022

وأحيا مارسيل هالستنبرج آمال لايبزيغ عندما قلص الفارق بضربة رأس في الدقيقة 59 من ركلة ركنية من كريستوفر نكونكو.

وبعد ذلك بسبع دقائق أعاد غنابري الفارق إلى ثلاثة أهداف.

وحصل داني أولمو لاعب لايبزيغ على ركلة جزاء بعد تدخل من بافارد، ونفذها نكونكو بنجاح في الدقيقة 77.

وسجل ماني هدفين آخرين لكن الحكم ألغاهما بداعي التسلل.

ومهد أولمو الطريق أمام دقائق أخيرة مثيرة عندما أضاف الهدف الثالث للايبزيغ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 89.

وبعدما احتسب الحكم أربع دقائق كوقت بدل ضائع، استمر اللعب حتى الدقيقة الثامنة ليسجل البديل ليروي ساني الهدف الخامس ليحتفل بايرن باللقب الثالث على التوالي له في البطولة والعاشر في الإجمالي.