بروسيا دورتموند يصدر بيانا رسميا بشأن تطورات حالة سيباستيان هالير

أصدر نادي بروسيا دورتموند الألماني بيانا رسميا يكشف من خلاله التشخيص النهائي لإصابة المهاجم الإيفواري سيباستيان هالير.

وكان قد تم تشخيص هالير بإصابته بورم سرطاني في وقت مبكر من الشهر الجاري، وأجرى بالفعل جراحة ناجحة لإزالته.

وقال دورتموند في بيان على موقعه الرسمي، يوم السبت: ”سيغيب سيباستيان هالير، البالغ 28 عامًا، عن الفريق لعدة أشهر؛ بعدما أظهرت النتائج السريرية وجود ورم خبيث في الخصية“.

وأضاف النادي الألماني: ”يتعين على هالير الخضوع للعلاج الكيميائي، وسيتلقى الآن أفضل علاج ممكن“.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند: ”فرص شفاء هالير جيدة جدًا، ونتمنى له ولعائلته الكثير من القوة والتفاؤل ومشاعرنا معهم في هذا الوقت العصيب“.

وشدد البيان: ”نطلب من وسائل الإعلام والجمهور تفهم أننا لن نصدر أي تفاصيل طبية، سواء اليوم أو في الأشهر المقبلة، عن علاج سيباستيان هالير بخلاف المعلومات المذكورة“.

Haller kämpft gegen bösartigen Tumor Sebastien #Haller wird dem #BVB mehrere Monate lang fehlen. Der histologische Befund ergab einen bösartigen Hodentumor. Wir wünschen Dir weiterhin viel Kraft, @HallerSeb! 🙏 Zur Meldung: https://t.co/8WAUXVVJ55 pic.twitter.com/dqSWhkCGZO — Borussia Dortmund (@BVB) July 30, 2022

وكان هالير قد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع ”إنستغرام“، عقب العملية: ”أردت إخباركم أن الخطوة الأولى قد اكتملت“.

وأضاف: ”أود أن أشكر بروسيا دورتموند والفريق الطبي الذي كان استثنائيًا معي، شكرًا جزيلًا أيضًا لجميع مقدمي الرعاية في المُستشفى على دعمهم ولطفهم“.

وتلك الإصابة الخطيرة ليس من شأنها أن تُنهي مسيرة هالير، خاصة وأن تيمو بومغارتل لاعب يونيون برلين، تعرض لنفس الإصابة في مايو الماضي، وتعافى منها ويستعد للعودة إلى التدريبات من جديد.

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وانضم هالير إلى دورتموند قادما من أياكس الصيف الجاري مقابل 31 مليون دولار لتعويض رحيل إيرلينغ هالاند لمانشستر سيتي.

اللاعب البالغ من العمر 28 عاما انضم لدورتموند مقابل 35 مليون يورو حسب التقارير.

وقدم هالير أداء رائعا مع أياكس في الموسم الماضي، حيث تصدر ترتيب هدافي الدوري الهولندي برصيد 21 هدفا، ليلعب دورا بارزا في تتويج فريقه بلقب البطولة، كما أبلى بلاء حسنا خلال مسيرة الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي شهدت حصوله على المركز الثالث بقائمة هدافي المسابقة القارية برصيد 11 هدفا.

وسبق للاعب منتخب كوت ديفوار أن خاض تجربة ببطولة الدوري الألماني، حيث لعب في صفوف آينتراخت فرانكفورت ما بين عامي 2017 و2019، حيث أحرز 24 هدفا في 60 مباراة خاضها مع الفريق.