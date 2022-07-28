أنهى حلم اللعب في كأس العالم.. تشيلي تطعن على قرار للفيفا بشأن شكواها ضد الإكوادور

طعن الاتحاد التشيلي لكرة القدم على قرار للاتحاد الدولي (الفيفا) برفض شكواه ضد الإكوادور؛ بسبب مزاعم عن أنها دفعت بلاعب غير مؤهل للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022.

وكان قرار الفيفا الصادر في العاشر من يونيو حزيران، قد سمح للإكوادور بخوض النهائيات في قطر في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، لكن الاتحاد التشيلي يواصل كل الإجراءات القانونية المتاحة لتغيير الأمر.

رسميًا: الفيفا يرفض شكوى تشيلي بشأن كاستيلو ويتيح للإكوادور المشاركة في كأس العالم 2022 https://t.co/eLB22V8jDM pic.twitter.com/FloPsPKNlG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 10, 2022

وطلب الاتحاد التشيلي في مايو أيار الماضي، من الفيفا البت في أهلية لاعب أكوادوري زاعما أنه استخدم جواز سفر وشهادة ميلاد مزيفين؛ ليثير الشكوك حول مشاركة الإكوادور في كأس العالم، هذا العام.

وقالت تشيلي إنها تملك دليلا على أن بايرون كاستيلو ظهير فريق برشلونة جواياكيل ولد في توماكو بكولومبيا، العام 1995، وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الأكوادورية، العام 1998، كما ورد في أوراقه الرسمية.

وتُظهر الوثائق بالطلب المقدم إلى الفيفا، والتي اطلعت عليها ”رويترز“، شهادات ميلاده ”المزورة“ بجانب تحقيق أكوادوري داخلي يعترف بوجود تناقضات في وثائقه.

وذكر الاتحاد التشيلي في بيان ”من الواضح أن كل هذا معروف بشكل جيد من الاتحاد الأكوادوري.. لا يمكن لعالم كرة القدم أن يتجاهل كل هذه الأدلة. هذه الممارسات الخطيرة والمخالفة في تسجيل اللاعبين لا يمكن قبولها خاصة عندما نتحدث عن مسابقة عالمية“.

وأشار إلى أنه أرسل أدلة إلى الفيفا وطلب التحقيق.

وأقر الفيفا بأنه ”تلقى شكوى رسمية من الاتحاد التشيلي“، لكنه رفض وقتها الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وذكرت تقارير من الإكوادور في 2021 أنه تم قبول كاستيلو كاستيو مواطنا أكوادوريا ما يمكنه من اللعب للمنتخب الوطني.

وثائق جديدة قد تطيح بمنتخب الإكوادور من كأس العالم https://t.co/QVABEsS4GS pic.twitter.com/Wac0twUXGt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 8, 2022

وخاض كاستيلو مباراته الأولى مع الإكوادور بعد خمسة أشهر من هذا القرار الذي ورد في صحيفة التليجراف.

ونفى الاتحاد الأكوادوري ما اعتبرها ”شائعات لا أساس لها“ تهدف إلى زعزعة استقراره من الذين يريدون منع مشاركته في نهائيات قطر.

وقال في بيان: ”يجب أن نؤكد (ونعلن) أن بايرون كاستيلو أكوادوري بكل السبل القانونية“.

ولعب كاستيلو ثماني مباريات من إجمالي 18 بالتصفيات مع الإكوادور، وحصد خلالها الفريق 14 من 26 نقطة.

وإذا خسرت الإكوادور نقاط المباريات التي شارك فيها كاستيلو ربما كانت ستفقد مكانها في كأس العالم.

وقالت تشيلي، اليوم الخميس، إنها تقدمت بطعن للجنة الاستئناف التابعة للفيفا.

وقال خورخي يونخي‭ ‬الأمين العام للاتحاد التشيلي لكرة القدم في بيان: ”نثق تماما في النتائج التي توصلنا لها.

”من الواضح تماما أن اللاعب يستخدم وثيقة أكوادورية مزيفة. ما هو على المحك هنا ليس مجرد مكان في كأس العالم 2022 لكن مبدأ اللعب النظيف برمته“.

واحتلت تشيلي المركز السابع في التصفيات برصيد 19 نقطة لكن إدواردو كارليتسو محامي الاتحاد التشيلي قال إنه إذا حصلت تشيلي على نقاط من مباراتي الإكوادور التي شارك فيهما كاستيلو ستتأهل لكأس العالم بدلا من منافستها.

وأوقعت القرعة الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب الدولة المضيفة قطر والسنغال وهولندا. وتنطلق كأس العالم في 21 نوفمبر تشرين الثاني.