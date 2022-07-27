بروسيا دورتموند يعلن استئصال الورم من هالر.. ويكشف مدة غيابه

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني أن الوافد الجديد سيباستيان هالر سيغيب لشهرين على الأقل بعد خضوعه لجراحة عقب اكتشاف إصابته بورم في الخصيتين.

وأجرى مهاجم كوت ديفوار (28 عاما) الجراحة الأسبوع الماضي بعد اكتشاف الورم خلال معسكر تدريبي.

وقال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيل، اليوم الأربعاء، إن النادي يناقش مع الأطباء برنامج التعافي ،ولا يمكن في هذه اللحظة تحديد موعد عودته بدقة.

وانضم اللاعب المولود في فرنسا إلى دورتموند من أياكس أمستردام لمدة أربع سنوات في وقت سابق هذا الشهر.

وقال كيل قبل مباراة دورتموند في الدور الأول لكأس ألمانيا أمام ميونخ 1860، يوم الجمعة: ”خضع سيباستيان لجراحة الأسبوع الماضي، نطلب من الجميع الدعاء والصبر، ويتم حاليا مناقشة برنامج التعافي وهناك عدة خيارات“.

وتابع: ”سيغيب سيباستيان لشهرين على الأقل وسنبلغكم بالمزيد عن موعد عودته بدقة بعد حصولنا على المعلومات المطلوبة“.

ووقع المهاجم الدولي العاجي عقود انضمامه إلى دورتموند هذا الصيف مقابل نحو 31 مليون دولار لتعزيز قدراته الهجومية بعد رحيل هدافه هالاند إلى مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي.