صحف رياضية: "رونالدو مسلسل الصيف".. "كوندي حتى 2027".. و"ديبالا مع الذئاب"

شكل مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد اجتماعه مع إدارة مانشستر يونايتد، واقتراب برشلونة من حسم صفقة المدافع كوندي، وأرقام سوق الانتقالات الصيفية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتأهل إنجلترا لنهائي أمم أوروبا للسيدات بعد الفوز في نصف النهائي على السويد، ونصف النهائي الثاني بين ألمانيا وفرنسا، ومدافع ريال مدريد الجديد أنتوني روديجر، وتصريحات ليفاندوفسكي ورافينيا، لاعبي برشلونة الجديدين، وعدم خوض السلوفيني تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو مسلسل الصيف“، و“اجتمع مع مانشستر يونايتد ومستقبله في الهواء“.

الصحيفة تحدثت عن الألماني أنتوني روديجر مدافع ريال مدريد الجديد، وكتبت: ”روديجر تعاقد طويل المدى“.

الصحيفة اهتمت بتأهل إنجلترا على حساب السويد 4-0 لنهائي أمم أوروبا للسيدات ولقاء نصف النهائي الثاني بين ألمانيا وفرنسا، وكتبت: ”إنجلترا تمتع وتلعب النهائي“.

كما اهتمت بأرقام سوق الانتقالات، وكتبت: ”تشواميني قائد في سوق انتقالات الذي شهد صرف 2610 مليون يورو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وحسم صفقة كوندي، وكتبت: ”كوندي حتى 2027″، و“لا تراجع عن أزبيلكويتا وماركوس ألونسو“، و“ممفيس ديباي يرغب في الرحيل“، و“فرينكي دي يونغ أمام تخفيض الراتب أو الرحيل“.

الصحيفة اهتمت بالبرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الجديد، وكتبت: ”رافينيا: مهووس مع برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البرازيلي رافينيا مهاجم برشلونة الجديد، وكتبت: ”رافينيا: مثلي الأعلى هو رونالدينيو“.

الصحيفة تحدثت عن أخبار تعاقدات برشلونة، وكتبت: ”كوندي مع مدافعين أكثر“.

الصحيفة اهتمت بنصف نهائي أمم أوروبا للسيدات وفوز إنجلترا على السويد 4-0، وكتبت: ”إنجلترا لنهائي أمم أوروبا للسيدات بفوز ساحق“.

كما اهتمت بالسلوفيني تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات، وكتبت: ”بوجاتشر يقرر عدم المشاركة في طواف إسبانيا للدراجات الهوائية“.

آس

ركزت الصحيفة على مستقبل كريستيانو رونالدو ومحاولة فرضه الرحيل عن مانشستر يونايتد، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو يفرض الآلة“.

كما تحدثت عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد، وكتبت: ”ليفاندوفسكي: جئت هنا من أجل الفوز بالألقاب“.

كما اهتمت بالسلوفيني تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات، وكتبت: ”بوجاتشر يقرر عدم المشاركة في طواف إسبانيا للدراجات الهوائية“.

الصحيفة اهتمت بفريق ريال مدريد الثاني، وكتبت: ”راؤول يقود محاولة جديدة لصعود ريال مدريد (ب)“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء فرنسا وألمانيا في نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات، وكتبت: ”تاريخهم“.

الصحيفة اهتمت بفريق نانت ومشاركته في لقاءات الدوري الأوروبي، وكتبت: ”نانت التحدي الأوروبي“.

كما اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية للسيدات وفوز الدنماركية سيسيلي لودفيغ بالمرحلة الثالثة، وكتبت: ”الدنمارك تفوز مرة أخرى“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، وكتبت: ”فلاهوفيتش: يوفنتوس أعطيك 30 هدفا“.

الصحيفة تحدثت عن باولو ديبالا والتحاقه بروما، وكتبت: ”ديبالا مع الذئاب“.

كما اهتمت بتوموري لاعب ميلان، وكتبت: ”توموري: ميلان للظهور“.

الصحيفة اهتمت بإنتر ميلان، ومدربه سيموني إنزاغي، وكتبت: ”إنزاغي أعمى اللاعبين الكبار“.