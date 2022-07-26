باريس سان جيرمان يتعاقد رسميا مع نوردي موكيلي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده رسميا مع نوردي موكيلي قادمًا من لايبزيغ الألماني، لمدة 5 مواسم.

وبات المدافع الفرنسي ثالث صفقات النادي الباريسي في سوق الانتقالات الصيفية، حيث ضم سان جيرمان هذا الصيف لاعب الوسط البرتغالي فيتنها من بورتو، وفعّل بند الشراء في عقد نونو مينديز من سبورتينغ لشبونة.

وقال النادي في بيانه: ”يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع نوردي موكيلي الظهير الأيمن لايبزيغ“.

وأوضح باريس سان جيرمان في بيانه أن المدافع صاحب الـ24 عامًا وقع على عقد مدته 5 سنوات، حتى 30 يونيو 2027.

ولم يكشف باريس عن القيمة المالية للصفقة، ولكن تقارير صحفية ذكرت أن نوردي موكيلي كلف خزائن النادي ما يقرب من 20 مليون يورو.

🆕✍️ #WelcomeNordi Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la signature de Nordi Mukiele pour les cinq prochaines saisons.

Le défenseur français est lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2027. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 26, 2022

نوردي موكيلي خلال مسيرته في لايبزيغ خاض 146 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، وتمكن من الفوز بكأس ألمانيا.

وكان باريس سان جيرمان اكتسح نظيره جامبا أوساكا بستة أهداف مقابل هدفين في آخر مبارياته الودية خلال فترة الإعداد في اليابان، مساء الاثنين.

وأقيمت المباراة على ملعب سويتا بمدينة أوساكا، وهي الأخيرة لسان جيرمان قبل بداية مبارياته الرسمية.

وشهدت جولة باريس سان جيرمان الآسيوية الفوز على كوفيلي روين الصيني بهدفين دون رد، والتغلب على كاوازكي فرونتال بهدفين مقابل هدف واحد، وتجاوز أوراوا ريدز بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق فوزه الأكبر على حساب جامبا أوساكا.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره نانت في كأس السوبر الفرنسي يوم الأحد المقبل.

ويفتتح باريس سان جيرمان مبارياته في الدوري الفرنسي يوم 6 أغسطس المقبل بمواجهة كليرمونت فوت.