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رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح جامبا أوساكا الياباني بسداسية وديا
تاريخ النشر: 25 يوليو 2022 12:08 GMT
تاريخ التحديث: 25 يوليو 2022 12:45 GMT

باريس سان جيرمان يكتسح جامبا أوساكا الياباني بسداسية وديا

حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على حساب نظيره جامبا أوساكا الياباني وديا، بنتيجة (6-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، خلال المعسكر التحضيري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على حساب نظيره جامبا أوساكا الياباني وديا، بنتيجة (6-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، خلال المعسكر التحضيري الذي يقيمه الفريق الفرنسي باليابان.

وافتتح التسجيل لسان جيرمان، بابلو سارابيا في الدقيقة 28، وأضاف ​نيمار​ الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 32.

في المقابل أحرز اللاعب كيسوكي كوروكاوا الهدف الأول للفريق الياباني في الدقيقة 34.

ثم استقبلت شباك الفريق الياباني هدفين ٱخرين، سجلهما نونو مينديز في الدقيقة 37 وليونيل ​ميسي​ في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، أضاف نيمار الهدف الخامس في الدقيقة 60، قبل أن يحرز زميله كيليان مبابي ركلة جزاء ويسجل الهدف السادس مع الدقيقة 86.

فيما جاء الهدف الثاني للفريق الياباني عن طريق اللاعب هيروتو يامامي في الدقيقة 70.

وتعد هذه هي المباراة هي الأخيرة الودية لنادي باريس سان جيرمان قبل مواجهة نانت، في السوبر الفرنسي يوم 31 يوليو الجاري.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد حقق فوزا كبيرا على منافسه أوراوا الياباني بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما أيضا ضمن استعدادات الموسم الجديد.

وفاز باريس سان جيرمان على نادي كاوازاكي فرونتالي 2-1 بعد أن حقق بطل الدوري الفرنسي، فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف غالتييه على حساب كويفيلي-روين من الدرجة الثانية 2-صفر، في أولى المباريات التحضيرية لفريق العاصمة.

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