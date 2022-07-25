باريس سان جيرمان يكتسح جامبا أوساكا الياباني بسداسية وديا

حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على حساب نظيره جامبا أوساكا الياباني وديا، بنتيجة (6-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، خلال المعسكر التحضيري الذي يقيمه الفريق الفرنسي باليابان.

وافتتح التسجيل لسان جيرمان، بابلو سارابيا في الدقيقة 28، وأضاف ​نيمار​ الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 32.

في المقابل أحرز اللاعب كيسوكي كوروكاوا الهدف الأول للفريق الياباني في الدقيقة 34.

🥅⚽️ في البداية الكرة اختارت ميسي، لكن شاهد كيف الكرة اختارت سارابيا ليسجلها#باريس_سان_جيرمان#PSGJapanTour2022 pic.twitter.com/tAyKQnzuJi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 25, 2022

ثم استقبلت شباك الفريق الياباني هدفين ٱخرين، سجلهما نونو مينديز في الدقيقة 37 وليونيل ​ميسي​ في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، أضاف نيمار الهدف الخامس في الدقيقة 60، قبل أن يحرز زميله كيليان مبابي ركلة جزاء ويسجل الهدف السادس مع الدقيقة 86.

فيما جاء الهدف الثاني للفريق الياباني عن طريق اللاعب هيروتو يامامي في الدقيقة 70.

وتعد هذه هي المباراة هي الأخيرة الودية لنادي باريس سان جيرمان قبل مواجهة نانت، في السوبر الفرنسي يوم 31 يوليو الجاري.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد حقق فوزا كبيرا على منافسه أوراوا الياباني بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما أيضا ضمن استعدادات الموسم الجديد.

وفاز باريس سان جيرمان على نادي كاوازاكي فرونتالي 2-1 بعد أن حقق بطل الدوري الفرنسي، فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف غالتييه على حساب كويفيلي-روين من الدرجة الثانية 2-صفر، في أولى المباريات التحضيرية لفريق العاصمة.