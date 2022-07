ميسي يعاتب راموس بعد تدخله القوي عليه في تدريبات باريس سان جيرمان (فيديو)

بدا الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، غاضبا من زميله الإسباني سيرجيو راموس، في التدريبات الأخيرة للفريق الفرنسي، خلال المعسكر الإعدادي المقام في اليابان.

وتم تداول فيديو خلال تدريبات باريس سان جيرمان يحاول خلالها راموس منع ميسي بقوة من استلام الكرة ومراوغته في التدريبات حتى كاد يعرقله، ولكن ميسي خطف وسدد في الشباك، ولكن النجم الأرجنتيني عاد لراموس للتحدث معه بشكل غاضب وبدا وكأنه يعاتبه على ما فعله.

وحاول راموس تهدئة الأجواء وتخفيف حدة التوتر التي ظهرت على ميسي، وتوقف المران بالفعل بعد هذه اللقطة لدقائق.

Messi angry and arguing with Ramos after he tackled Messi hard in training 😬 pic.twitter.com/dMRXDqzHEU

— Xabhi ✪ (@FCB_Lad) July 24, 2022