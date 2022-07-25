صحف رياضية: "هالاند الكهربائي".. و"تشافي يطالب بالتعاقد مع ميسي"

شكل فوز برشلونة على ريال مدريد (1-0) في كلاسيكو ودي بلاس فيغاس الأمريكية، وتتويج الدنماركي جوناس فينغارد بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية إثر المرحلة الـ 21 والأخيرة في باريس، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف برغبة تشافي في عودة ليونيل ميسي، واتفاق برشلونة مع إشبيلية لضم المدافع كوندي، وإمكانية تعاقد أتلتيكو مدريد مع كريستيانو رونالدو، وانفجار توخيل على تشيلسي، وأخبار آرسنال والهدف الأول للنرويجي هالاند رفقة مانشستر سيتي، وجائزة فرنسا للفورمولا وان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال مدريد 1-0 في لقاء ودي بلاس فيغاس، وتصرف الألماني أنتوني روديجر، مدافع الفريق الملكي الجديد، وكتبت: ”روديجر يتحمل المسؤولية في أول لقاء“، و“خشب القائد“.

الصحيفة تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا لكرة السلة تحت 20 سنة بلقب أمم أوروبا، وكتبت: ”إسبانيا بطلة أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”فينغارد ملك باريس الجديد“.

كما اهتمت ببطولة هامبورغ للتنس، وكتبت: ”ألكاراز يخسر لكنه الخامس على العالم“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة والفوز في كلاسيكو لاس فيغاس على ريال مدريد 1-0، وتطورات صفقة الفرنسي كوندي، ورغبة تشافي في عودة ليونيل ميسي، وكتبت: ”رافينيا هدف“، و“تشافي يطالب بالتعاقد مع ليونيل ميسي“، و“اتفاق شامل بين برشلونة وإشبيلية بشأن صفقة كوندي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 1-0 على ريال مدريد في كلاسيكو ودي بلاس فيغاس، وكتبت: ”هذا يبدو جيدا“.

الصحيفة تحدثت عن جائزة فرنسا للفورمولا وان، وكتبت: ”فيرستابن يقترب من لقب بطولة العالم وضربة قاضية لفيراري“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”فينغارد يتوج في باريس“.

كما اهتمت بإمكانية تعاقد أتلتيكو مدريد مع كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”إمكانية تعاقد أتلتيكو مدريد مع كريستيانو رونالدو تشعل الأفكار“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء كلاسيكو برشلونة وريال مدريد 1-0 الودي في لاس فيغاس، وكتبت: ”سيكون هناك قتال“.

كما تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا على ليتوانيا والتتويج بلقب أمم أوروبا تحت 20 سنة، وكتبت: ”إسبانيا تفوز بالذهب الثالث في تاريخها“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”فينغارد يتوج في باريس“.

كما اهتمت بجائزة فرنسا للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز يحقق ريمونتادا من المركز 19 لينهي خامسا“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على آرسنال، وكتبت: ”رؤساء آرسنال يضربون: قتلة النادي“.

كما تحدثت عن تسجيل إيرلينغ هالاند أول أهدافه مع مانشستر سيتي في لقاء ودي أمام بايرن ميونخ، وكتبت: ”هالاند الكهربائي“.

الصحيفة اهتمت بتشيلسي وغضب المدرب توماس توخيل، وكتبت: ”انفجار توخيل على البلوز“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تتويج الدنماركي جوناس فينغارد بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”فينغارد“.

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم العالمي للكرة الطائرة، وكتبت: ”المنتخب الفرنسي غني جدا.. قوي جدا“.

كما اهتمت بجائزة فرنسا للفورمولا وان، وكتبت: ”لوكلير الخطأ الكثير“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على البلجيكي شارل دي كيتيلير وتطورات انتقاله لميلان، وكتبت: ”دي كيليتير: ميلان أعطني رقم 10“.

كما اهتمت الصحيفة بسوق انتقالات الأندية الإيطالية وفوز الإيطالي لورينزو موسيتي ببطولة هامبورغ للتنس، وكتبت: ”كم هو جميل موسيتي“.

كما اهتمت بجائزة فرنسا للفورمولا وان، وانسحاب سائق فيراري الفرنسي شارل لوكلير وكتبت: ”لوكلير: بطولة العالم في مواجهة حائط“.