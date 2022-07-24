صحف رياضية: صفقة كوندي مشتعلة.. وكونتي غاضب من بايرن ميونخ بسبب هاري كين

شكلت تطورات محاولة برشلونة التعاقد مع المدافع الفرنسي كوندي، وغضب كونتي مدرب توتنهام، من محاولة بايرن ميونخ استمالة هاري كين، واقتراب الدنماركي جوناس فينغارد من الفوز بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بجائزة فرنسا للفورمولا وان، وغضب إيريك تين هاغ من انهيار لاعبي مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا، وأخبار سوق الانتقالات، وكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الودي، وبطولة هامبورغ للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الدنماركي جوناس فينغارد الذي اقترب من التتويج بلقب طواف فرنسا، وكتبت: ”الفائز الافتراضي بطواف فرنسا الدنماركي جوناس فينغارد: أمل أن يكون اللقب الأول من سلسلة طويلة“.

الصحيفة تحدثت عن جائزة فرنسا للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز يعطي مركز الانطلاق الأول للوكلير“.

الصحيفة اهتمت ببطولة هامبورغ للتنس، وكتبت: ”ألكاراز في نهائي بطولة هامبورغ“.

سبورت

ركزت الصحيفة على محاولات برشلونة ضم المدافع الفرنسي كوندي، وكتبت: ”مع كل شيء من أجل كوندي“.

كما تحدثت عن تعاقدات برشلونة هذا الصيف، وكتبت: ”ليفاندوفسكي ورافينيا وكريستينسن وكيسي هم أربعة لاعبين رائعين عند تشافي“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية ونتائج المرحلة الـ20، وكتبت: ”فينغارد يصل باريس بالأصفر“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تطورات محاولة برشلونة التعاقد مع الفرنسي كوندي، مدافع إشبيلية، وكتبت: ”كوندي: الأحمر مشتعل“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية واقتراب الدنماركي جوناس فينغارد من اللقب، وكتبت: ”فينغارد يختم على فوزه“.

كما اهتمت بجائزة فرنسا للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز يتبرع بمركز الانطلاق الأول للوكلير“.

آس

ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد الودي في لاس فيغاس، وكتبت: ”كلاسيكو للإنهاء“.

كما تحدثت الصحيفة عن المرحلة الـ20 من طواف فرنسا واقتراب فينغارد من اللقب، وكتبت: ”دون مفاجأة ورفقة الخوف“.

الصحيفة اهتمت بجائزة فرنسا الكبرى للفورمولا وان، وكتبت: ”دفعة من سانز للوكلير“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على غضب أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، من محاولة بايرن ميونخ استمالة نجمه هاري كين، وكتبت: ”بايرن ميونخ قليل الاحترام.. كونتي غاضب بعد محاولة استمالة هاري كين“.

كما اهتمت بتعادل مانشستر يونايتد وديا أستون فيلا 2-2 أمام، وكتبت: ”إيريك تين هاغ ينفجر بعد انهيار مانشستر يونايتد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا على هولندا 1-0 وبلوغ نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات، وكتبت: ”تحرروا“.

كما اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية وفوز البلجيكي فاوت فان آرت بالمرحلة الـ20، واقتراب زميله في الفريق جوناس فينغارد من الفوز باللقب، وكتبت: ”الإخوة جامبو“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس وديا أمام تشيفاس المكسيكي 2-0، وكتبت: ”ماسيميليانو أليغري يستمتع بها“.

كما اهتمت بجائزة فرنسا للفورمولا وان، وكتبت: ”لوكير مركز انطلاق أول.. شكرا سانز“.