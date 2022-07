نيمار يرد بحسم على تقارير رحيله عن باريس سان جيرمان

حرص البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، على أن يكون حاسما في الرد على التقارير التي ربطته مؤخرا بالرحيل عن النادي الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت بعض التقارير الصحفية ذكرت سابقا رغبة سان جيرمان في رحيل نيمار خلال الصيف الجاري.

وقال نيمار، اليوم السبت، عقب فوز سان جيرمان وديا بثلاثية دون رد على أوروا دياموندز الياباني، في تصريحات صحفية: ”ما زلت أريد البقاء في النادي، حتى الآن لم يخبرني أحد بأي شيء عن مستقبلي، لذلك لا أعرف ما هي خططهم بالنسبة لي“.

Neymar: “I want to stay at Paris Saint Germain. No one from the club told me anything about the plans for my future, as things stand”, tells AFP. 🚨🇧🇷 #PSG

“I don’t know what kind of plans they have for me – I want to stay”. pic.twitter.com/y7lEXvBBEV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2022