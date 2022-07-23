نيمار يرد بحسم على تقارير رحيله عن باريس سان جيرمان

حرص البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، على أن يكون حاسما في الرد على التقارير التي ربطته مؤخرا بالرحيل عن النادي الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت بعض التقارير الصحفية ذكرت سابقا رغبة سان جيرمان في رحيل نيمار خلال الصيف الجاري.

وقال نيمار، اليوم السبت، عقب فوز سان جيرمان وديا بثلاثية دون رد على أوروا دياموندز الياباني، في تصريحات صحفية: ”ما زلت أريد البقاء في النادي، حتى الآن لم يخبرني أحد بأي شيء عن مستقبلي، لذلك لا أعرف ما هي خططهم بالنسبة لي“.

Neymar: “I want to stay at Paris Saint Germain. No one from the club told me anything about the plans for my future, as things stand”, tells AFP. 🚨🇧🇷 #PSG “I don’t know what kind of plans they have for me – I want to stay”. pic.twitter.com/y7lEXvBBEV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2022

وأضاف: ”لست بحاجة إلى إثبات نفسي لأي شخص، أحتاج فقط إلى لعب كرة القدم الخاصة بي ويجب أن أكون سعيدا بلعب كرة القدم“.

وتابع: ”أشعر أنني بحالة جيدة ولياقة بدنية عالية بعد العطلات، ولكن هنا بالنسبة للجميع، علينا أن نتدرب كثيرا للتحسين كفريق واحد، الحقيقة هي أن كل شيء على ما يرام“.

وعن الفارق في رأيه بين الموسم الماضي والحالي.. شدد: ”أعتقد أنه من السابق لأوانه بعض الشيء التحدث عن هذا الأمر، ليس لدينا ما يكفي لمعرفة ما إذا كانت هناك أي اختلافات مع العام الماضي“.

ويرتبط نيمار بتعاقد مع سان جيرمان حتى عام 2025، ويمكن مده لموسم آخر.

ومنذ انتقاله لباريس في 2017 خاض نيمار مع الفريق 144 مباراة سجل خلالها 100 هدف وصنع 60 آخرين.

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا بثلاثية نظيفة وديًا على نظيره أوراوا ريدز الياباني، في إطار استعدادات النادي الفرنسي للموسم الجديد.

وتنتظر باريس سان جيرمان مباراة واحدة فقط قبل بداية الموسم في إطار الاستعدادات الودية، عندما يلاقي جامبا أوساكا الياباني أيضًا يوم 25 يوليو، بعد غد، قبل ملاقاة نانت في كأس السوبر الفرنسي يوم 31 يوليو الجاري.