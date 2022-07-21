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رياضة

أول أهداف ساديو ماني مع بايرن ميونخ (فيديو)
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 5:26 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 6:35 GMT

أول أهداف ساديو ماني مع بايرن ميونخ (فيديو)

افتتح المهاجم السنغالي ساديو ماني رصيده من الأهداف مع فريقه الجديد بايرن ميونخ خلال الفوز 6/2 على دي سي يونايتد الأمريكي في مباراة ودية فجر اليوم الخميس. وحصل

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المصدر: فريق التحرير

افتتح المهاجم السنغالي ساديو ماني رصيده من الأهداف مع فريقه الجديد بايرن ميونخ خلال الفوز 6/2 على دي سي يونايتد الأمريكي في مباراة ودية فجر اليوم الخميس.

وحصل بايرن ميونخ على ضربة جزاء سددها ماني بنجاح في الدقيقة الخامسة.

وانتقل ماني البالغ من العمر 30 عاما من ليفربول إلى بايرن ميونخ مقابل 32 مليون يورو.

وأمضى ماني 6 مواسم في أنفيلد حيث انتقل إلى الريدز من ساوثهامبتون مقابل 41 مليون يورو صيف عام 2016.

ونال ماني مع ليفربول لقبا في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي والاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، علما أنه سجل 120 هدفا وصنع 48 في 269 مباراة، ونال هداف الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019.

فوز كاسح
ونجح بايرن ميونخ في الفوز 6/2 على دي سي يونايتد، حيث سجل النادي البافاري 3 أهداف في الشوط الأول بواسطة ساديو ماني ومارسيل سابيتسر وسيرج غنابري في الدقائق الخامسة و12 و44.

وفي الدقيقة 4 سجل الوافد الجديد ماتيس دي ليخت الهدف الرابع، علما أن بايرن ميونخ أعلن التعاقد معه قبل ساعات من يوفنتوس،

في حين وقع جوشوا زيركزي وتوماس مولر الهدفين الأخيرين في الدقيقتين 52 و90.

ومن المقرر أن يلعب بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي يوم الأحد، في مباراة ودية.

ويستهل بايرن ميونخ موسمه بمواجهة لايبزيغ يوم 30 يوليو في كأس السوبر الألماني، على أن يبدا النادي البافاري مشواره في الدوري الألماني يوم 5 أغسطس بمواجهة آينتراخت فرانكفورت.

وتعاقد بايرن ميونخ مع نصير مزراوي وريان جرافينبيرش وساديو ماني وماتيس دي ليخت، ورحل عنه روبرت ليفاندوفسكي وكورينتين توليسو ومارك روكا.

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