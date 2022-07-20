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رياضة

صحف رياضية: "ليفاندوفسكي برشلوني رسميا".. و"بريمر يوفنتوس يضرب بقوة"
تاريخ النشر: 20 يوليو 2022 6:54 GMT
تاريخ التحديث: 20 يوليو 2022 7:35 GMT

صحف رياضية: "ليفاندوفسكي برشلوني رسميا".. و"بريمر يوفنتوس يضرب بقوة"

شكل إكمال برشلونة إجراءات التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي والانتقال لهدف تقوية دفاع الفريق، وبداية جولة ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاء

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكل إكمال برشلونة إجراءات التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي والانتقال لهدف تقوية دفاع الفريق، وبداية جولة ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاء ربع نهائي أمم أوروبا للسيدات بين إنجلترا وإسبانيا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق الانتقالات، وقائد مانشستر يونايتد هاري ماغواير، وصراع فينغارد وبوجاتشر في طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وبطولة العالم لألعاب القوى.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب إسبانيا ضد إنجلترا في ربع نهائي أمم أوروبا للسيدات، وكتبت: ”القوة الإسبانية“.

الصحيفة تحدثت عن إكمال برشلونة إجراءات التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”ليفاندوفسكي أخيرا رسميا“.

الصحيفة اهتمت بالأوروغوياني إدينسون كافاني، وكتبت: ”فياريال: كافاني على حساب المغادرين“.

كما اهتمت ببطولة العالم لألعاب القوى والمشاركة الإسبانية.

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سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار نادي برشلونة وسوق انتقالاته، وكتبت: ”أزبيليكويتا أقرب للتوقيع“، و“تفاؤل بالتعاقد مع كوندي“، و“رسميا ليفاندوفسكي يوقع لـ4 مواسم“، و“تشافي يسافر أخيرا إلى ميامي اليوم“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ربع نهائي أمم أوروبا للسيدات بين إنجلترا وإسبانيا، وكتبت: ”إسبانيا من أجل نصف النهائي“.

كما اهتمت بتعاقد بايرن ميونخ مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، وكتبت: ”بايرن ميونخ يتعاقد مع دي ليخت مقابل 80 مليون يورو“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إنهاء برشلونة إجراءات التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”ليفاندوفسكي هو برشلوني“، وتطورات التعاقد مع أزبيليكويتا وكتبت: ”أزبيليكويتا يقترب: برشلونة يرغب في إغلاق التعاقد مبكرا“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء إسبانيا وإنجلترا في ربع نهائي أمم أوروبا للسيدات، وكتبت: ”إسبانيا دون خوف أمام إنجلترا“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”ثبات في أول صراع“.

كما اهتمت ببطولة العالم لألعاب القوى.

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آس

ركزت الصحيفة على لقاء ربع نهائي أمم أوروبا للسيدات بين إنجلترا وإسبانيا، وكتبت: ”القلب والرأس“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد يحط الرحال في لاس فيغاس دون مايورال“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة، وكتبت: ”لابورتا يفعل رافعات الدفاع“.

كما اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية والمرحلة الـ16، وكتبت: ”فينغارد يصمد أمام هجوم جديد من بوجاتشر“.

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الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد الفائز في لقاء ودي على كريستال بالاس وقائد الفريق هاري ماغواير، وكتبت: ”اترك قائدنا وشأنه“.

كما اهتمت بلقاء إنجلترا وإسبانيا في ربع نهائي أمم أوروبا للسيدات، وكتبت: ”حتى فيروس كورونا لن يوقف البطلات“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تألق فرنسا في بطولة العالم للمبارزة، وكتبت: ”من يد معلم“.

كما تحدثت عن أولمبيك مارسيليا، وكتبت: ”ضربة بوست في مارسيليا“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية ونتائج المرحلة الـ16 للفرنسيين، وكتبت: ”بارديت يتراجع وغودو يتمركز“.

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الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على محاولة يوفنتوس تعويض رحيل دي ليخت من خلال التعاقد مع بريمر، وكتبت: ”بريمر يوفنتوس يضرب بقوة.. 41 مليون لتورينو زائد 9 ملايين متغيرات“.

الصحيفة اهتمت بإنتر ميلان وبحثه عن قلب دفاع، وكتبت: ”إنتر لديك سكرينيار“.

كما اهتمت بسوق انتقالات ميلان ونابولي وفيورنتينا وسامبدوريا، وتعاقد روما مع ديبالا.

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