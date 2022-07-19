قبل انضمامه إلى نانت الفرنسي.. مصطفى محمد يودع غلطة سراي باكيا (فيديو)

حرص مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر وغلطة سراي التركي، على توديع زملائه في الفريق قبل إتمام صفقة انتقاله إلى نانت الفرنسي.

وتوصل غلطة سراي مع نانت لاتفاق لضم الدولي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد حتى يونيو 2023، مع إمكانية الشراء مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو بنهاية الموسم المقبل.

وبكى مصطفى محمد خلال حديثه مع وسائل الإعلام التركية قبل الرحيل، يوم الثلاثاء، قائلا: ”سأفتقد غلطة سراي كثيرًا، لقد عشت أيامًا جميلة جدًا هنا، أتمنى أن أعود مرة أخرى، سأفتقد الفريق والطاقم الفني والمشجعين كثيرا“.

وأضاف: ”كان من الصعب علي مغادرة غلطة سراي، عشت لحظات رائعة مع هذا الفريق الكبير“.

😢Mostafa Mohamed'den duygusal veda; gözyaşlarını tutamadı. 🗣️"Takımı, teknik ekibi, taraftarları çok özleyeceğim"pic.twitter.com/OxEuaozFmV — Sabah Spor (@sabahspor1) July 19, 2022

وشدد: ”بالطبع أبكي لوداع غلطة سراي، سأنتقل إلى صفوف نانت لمدة موسم على سبيل الإعارة“.

وأتم: ”سأحاول بذل قصارى جهدي من أجل التتويج بالبطولات، لقد عشت لحظات جيدة للغاية هنا. أتمنى أن أعود إلى غلطة سراي مرة أخرى“.

ووفقا لشبكة فوت ميركاتو الفرنسية، سيخضع الدولي المصري للكشف الطبي مع نانت يوم الأربعاء.

وسجل مصطفى محمد 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع غلطة سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع ناديه التركي بأي بطولة حتى الآن.

واحتل نانت الموسم المنقضي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة.

ويشارك الفريق الفرنسي الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما توج بلقب كأس فرنسا على حساب نيس.