اكتشاف إصابة سيباستيان هالير مهاجم بروسيا دورتموند بورم في الخصيتين

قال بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدمليوم الإثنين إنه تم اكتشاف إصابة مهاجمه سيباستيان آلير بورم في الخصيتين.

وأوضح بروسيا دورتموند أن اللاعب اشتكى من المرض صباح الإثنين، وبعد خضوعه لفحوصات طبية دقيقة تم اكتشاف وجود ورم في الخصيتين.

وأضاف سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند لموقع النادي الرسمي في الإنترنت ”هذه الأنباء تمثل صدمة لسيباستيان آلير ولنا جميعا. عائلة دورتموند تتمنى الشفاء لسيباستيان وعودته في أقرب وقت“.

وأضاف ”سنفعل كل ما في وسعنا لضمان حصوله على أفضل علاج ممكن“.

وأشار بروسيا دورتموند إلى أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات في مركز طبي متخصص بعد عودته إلى ألمانيا.

وانضم آلير مهاجم ساحل العاج إلى بروسيا دورتموند قادما من أياكس أمستردام الهولندي الشهر الحالي.