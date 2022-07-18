صحف رياضية: "ليفاندوفسكي: جئت من أجل الفوز بالألقاب".. و"أخيرا هازارد"

شكلت أخبار برشلونة وتصريحات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، واستعدادات ريال مدريد للموسم الجديد وتطلعات البلجيكي إيدين هازارد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، ولقاء فرنسا وأيسلندا في أمم أوروبا للسيدات، وانتظار مانشستر يونايتد قرار فرينكي دي يونغ، وأخبار سوق الانتقالات في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد والتحضيرات للموسم المقبل وخطة المعد البدني بينتوس، وكتبت: ”خطة بينتوس“.

كما اهتمت بفريق أتلتيكو مدريد وخطة تقليص عدد المهاجمين، وكتبت ”لا يمكن البقاء سوى لأربعة“.

الصحيفة اهتمت بخسارة منتخب إسبانيا نهائي كأس العالم تحت 17 عاما لكرة السلة سيدات أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت ”فضية تساوي الذهب“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات الخاصة بالفريق، وكتبت “ ليفاندوفسكي: أرغب في الفوز بالألقاب مع برشلونة“، و“هجوم كامل من أجل التعاقد مع كوندي“، و“برشلونة يسارع من أجل ضم أزبيليكويتا“.

كما اهتمت بقرار مانشستر يونايتد بشأن الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب وسط برشلونة، وكتبت: ”مانشستر يونايتد يقرر انتظار دي يونغ“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تصريحات روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الجديد، وكتبت: ”ليفاندوفسكي: جئت من أجل الفوز بالألقاب“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار برشلونة وجولته في الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت ”والآن من أجل تقوية الدفاع: كوندي وأزبيليكويتا“، و“العمل ورغبة ليفاندوفسكي“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا، وكتبت ”فينغارد يسقط ويفقد زملاءه من أجل إنقاذ اليوم“.

آس

ركزت الصحيفة على البلجيكي إيدين هازارد، مهاجم ريال مدريد، واستعداده للموسم الجديد، وكتبت ”أخيرا هازارد“.

كما تحدثت عن اهتمام أتلتيكو مدريد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت ”كريستيانو رونالدو يقنع سيميوني“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات ليفاندوفسكي عن برشلونة، وكتبت ”ليفاندوفسكي: تشافي لديه خطة“.

كما اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكتبت ”فينغارد يتجاوز أسوأ يوم“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب فرنسا ضد أيسلندا في نهائيات أمم أوروبا للسيدات في كرة القدم، وكتبت: ”تبديد الغيوم“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية وسقوط متسابقي فريق جامبو، وكتبت ”الضربة الساخنة لفريق جامبو“.

كما اهتمت بتعاقد فريق باريس سان جيرمان مع إيكيتيكي ونجم ليل مارتن تيريه، وكتبت ”إيكيتيكي طموح في باريس سان جيرمان“، و“تيريه يغري الإنجليز“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على الهولندي ماتيس دي ليخت وقرب رحيله عن يوفنتوس نحو بايرن ميونخ، وكتبت ”رحيل دي ليخيت.. يوفنتوس يتغير“، و“وصول عرض بـ80 مليون يورو والبديل بريمر“.

الصحيفة اهتمت بالأرجنتيني باولو ديبالا، وكتبت ”عرض من روما لكن أيضا قليل.. إنتر ميلان يترصد“.

كما اهتمت بإقصاء الإيطالي جاكوب من سباق 100 متر، وكتبت ”جاكوب: سأعود مرة أخرى“.