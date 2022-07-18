4 دول تتنافس رسميا لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023

أعلنت دول أستراليا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وقطر، تقدمها بطلبات رسمية لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، اليوم الاثنين.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أنه سيتم تقييم شامل لملفات الاتحادات طالبة الاستضافة، قبل الكشف عن البلد المستضيف، الذي حُدد يوم الـ17 من أكتوبر المقبل، موعداً لإعلانه.

وكان الاتحاد القاري، فتح في أواخر مايو الماضي، باب التقدم لطلب استضافة البطولة القارية، بعد انسحاب الصين التي تراجعت عن تنظيم المسابقة، بسبب الوضع الصحي في البلاد جراء فيروس كورونا.

وحدد الآسيوي الـ30 من يونيو الماضي، لإغلاق باب الترشح للاستضافة، قبل أن يعلن تمديد المهلة إلى الـ15 من يوليو الجاري.

بطولة كأس آسيا أقيمت للمرة الأولى في عام 1956، واستضافت كوريا الجنوبية البطولة في عام 1960.

كوريا لم تتوج بكأس آسيا إلا مرتين فقط في عامي 1956 و1960.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم من 21 نوفمبر تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر كانون الأول، وسبق لها استضافة كأس آسيا في 1988 و2011.

4️⃣ Member Associations express interest in hosting #AsianCup2023! 🇦🇺 Australia

🇮🇩 Indonesia

🇰🇷 Korea Republic

🇶🇦 Qatarhttps://t.co/imZzplPCgW — #AsianCup2023 (@afcasiancup) July 18, 2022

سيتم إقامة البطولة في شهر يونيو 2023 إذا فازت باستضافتها إحدى دول شرق آسيا، أو في يناير من العام التالي إذا فازت بالاستضافة دولة من غرب آسيا، مراعاة للمناخ في تلك الدول.

وكان من المقرر أن تستضيف 10 مدن صينية بطولة كأس آسيا خلال الفترة من الـ16 من يونيو إلى الـ16 من يوليو 2023.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القرار عقب عدة مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني اعتذار الأخير لعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023.

وتعاني الصين من تبعات فيروس كورونا ما أبعدها عن الخريطة الرياضية، حيث أرجأ المنظمون في مايو الألعاب الآسيوية المقررة في سبتمبر في هانغتشو بسبب مشاكل لوجستية سببها كوفيد 19.

ويحمل المنتخب القطري لقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا التي أقيمت بدولة الإمارات 2019.

واكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم عام 2023 مع ختام الدور النهائي من التصفيات، فانضم 11 منتخبًا إلى 13 منتخبًا سبق لها حسم تأهلها بعد الدور الثاني.

والمنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2023 هي: الأردن، وفلسطين، وأوزبكستان، والهند، والبحرين، وطاجيكستان، وإندونيسيا، وتايلاند، وهونغ كونغ، وماليزيا، وقيرغيزستان، وأستراليا، والصين، وإيران، والعراق، واليابان، وكوريا الجنوبية، ولبنان، وعمان، وقطر، والسعودية، وسوريا، والإمارات، وفيتنام.