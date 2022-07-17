صحف رياضية: "ليفاندوفسكي.. نجم سوبر في الليغا".. و"مورينيو يحب ديبالا"

شكل إعلان برشلونة التعاقد رسميا مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وأخبار سوق الانتقالات، وتأهل منتخب إسبانيا للسيدات لربع نهائي أمم أوروبا لكرة القدم، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بطواف فرنسا للدراجات الهوائية وصراع السلوفيني تادي بوجاتشر والدنماركي جوناس فينغارد، وغياب تشافي هيرنانديز وإبعاده لعدة لاعبين عن جولة الولايات المتحدة الأمريكية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على الدنمارك 1-0 وتأهله لربع نهائي أمم أوروبا للسيدات، وكتبت: ”الآن تبدأ المتعة“.

كما تحدثت عن قيمة راؤول غونزاليس، مدرب الفريق الثاني في ريال مدريد، وكتبت ”راؤول من الدروع في ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بتعاقد برشلونة رسميا مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت ”نجم سوبر في الدوري الإسباني“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقد برشلونة رسميا مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”ليفاندوفسكي: أنا سعيد جدا“.

الصحيفة تحدثت عن أخبار برشلونة، وكتبت ”برشلونة يذهب لإغلاق صفقة كوندي“. و“مينغويزا وأومتيتي ونيتو وبراثوايت ونيكي بويغ دون جولة إعدادية“.

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب إسبانيا للسيدات على الدنمارك 1-0 وبلوغ ربع نهائي أمم أوروبا، وكتبت ”إسبانيا تفوز وتبلغ ربع نهائي أمم أوروبا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعاقد برشلونة رسميا مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت ”ليفاندوفسكي: أنا سعيد جدا“.

كما تحدثت عن برشلونة، وكتبت ”برشلونة يصل الولايات المتحدة الأمريكية دون تشافي“.

كما اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا لربع نهائي أمم أوروبا للسيدات بعد الفوز على الدنمارك 1-0، وكتبت: ”إلى ربع النهائي لمواجهة إنجلترا“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكتبت ”هجوم عقيم من بوجاتشر للمتصدر“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على الدنمارك 1-0 وتأهله لربع نهائي أمم أوروبا للسيدات، وكتبت ”رأسا إلى ربع النهائي“.

كما تحدثت عن إعلان برشلونة تعاقده رسميا مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي وكتبت ”ليفاندوفسكي يطلق العنان لنشوة برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد ولاعبه الياباني كوبو، وكتبت ”كوبو إلى ريال سوسيداد“.

كما اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكتبت ”بوجاتشر يهاجم وفينغارد يصمد وماتيوس يفوز بالمرحلة“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات للأندية الإنجليزية، وكتبت عن رغبة آرسنال التعاقد مع الأوكراني أليكساندر زينشينكو ”زينشينكو هو صفقة آرسنال“.

كما كتبت عن صفقة انتقال المدافع السنغالي كوليبالي من نابولي لتشيلسي ”كوليبالي.. يالها من صفقة حارة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على صمود الدنماركي جوناس فينغارد أمام محاولات السلوفيني بوجاتشر متسابق فريق الإمارات، في طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكتبت ”لا يمكن إزعاجه أو تجاوزه“.

الصحيفة اهتمت بإعلان برشلونة تعاقده رسميا مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت ”ليفاندوفسكي تدعيم من الوزن الثقيل لبرشلونة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات للأندية الإيطالية، وكتبت ”مورينيو يحب ديبالا“، و“ضغط بايرن من أجل دي ليخت.. وباو توريس مرشح لخليفته في يوفنتوس“، و“سيموني إنزاغي يضغط من أجل بريمر“.

كما اهتمت بميلان حامل لقب الدوري الإيطالي، وكتبت ”ميلان 90 دقيقة وصلت“.

الصحيفة اهتمت بانتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، وكتبت ”فاز ليفاندوفسكي: انتقل لبرشلونة مقابل 50 مليون يورو“.