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رياضة

كسر عظم.. من سينتصر في صراع مبابي وميسي حول مصير نيمار؟
تاريخ النشر: 15 يوليو 2022 11:50 GMT
تاريخ التحديث: 15 يوليو 2022 12:00 GMT

كسر عظم.. من سينتصر في صراع مبابي وميسي حول مصير نيمار؟

كرشقة ماء باردة فوق الرأس فجأة، هكذا يتلقى نيمار جونيور أخبار عدم رغبة زميله في الفريق كيليان مبابي استمراره في باريس. في وقت يقول فيه ليونيل ميسي: "نيمار لا

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كرشقة ماء باردة فوق الرأس فجأة، هكذا يتلقى نيمار جونيور أخبار عدم رغبة زميله في الفريق كيليان مبابي استمراره في باريس.

في وقت يقول فيه ليونيل ميسي: ”نيمار لا يزال قادرا على العطاء“.

حرب كسر العظم هذه تعيش أياما ملتهبة بين مبابي، وبين من يتسلح باسمه الذي من المفترض أن يفرض ثقله في صراع بقاء نيمار أو رحيله.

نيمار.. الثلاثيني الذي جاء في عام 2017 في صفقة اعتبرت الأغلى في عالم الكرة آنذاك، لم تفِ وعود انفجاره كموهبة انتظرها الجميع.

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