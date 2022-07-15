كرشقة ماء باردة فوق الرأس فجأة، هكذا يتلقى نيمار جونيور أخبار عدم رغبة زميله في الفريق كيليان مبابي استمراره في باريس.

في وقت يقول فيه ليونيل ميسي: ”نيمار لا يزال قادرا على العطاء“.

كسر عظم .. من سينتصر في صراع مبابي وميسي حول مصير نيمار؟ pic.twitter.com/oUTv2krWB6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 12, 2022

حرب كسر العظم هذه تعيش أياما ملتهبة بين مبابي، وبين من يتسلح باسمه الذي من المفترض أن يفرض ثقله في صراع بقاء نيمار أو رحيله.

نيمار.. الثلاثيني الذي جاء في عام 2017 في صفقة اعتبرت الأغلى في عالم الكرة آنذاك، لم تفِ وعود انفجاره كموهبة انتظرها الجميع.