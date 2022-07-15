القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وكويفيلي

يواجه باريس سان جيرمان مواطنه كويفيلي في مباراة ودية اليوم الجمعة استعدادا للموسم المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على شبكة ”بي إن سبورت“.

وتعود آخر مواجهة بين باريس سان جيرمان وكويفيلي إلى أبريل 2010 حيث فاز باريس سان جيرمان 1/0 في نصف نهائي كأس فرنسا بهدف سجله مولود إيردينتش.

ونال باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي لكنه ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومن دور الـ16 في كأس فرنسا.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير الذي خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، كما تعاقد بطل الدوري الفرنسي مع فيتينيا، ورحل عنه أنخيل دي ماريا، وكولين داغبا، وألفونس أريولا، ومارسين بولكا، وتشافي سيمونز.

ويستهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي يوم 6 أغسطس بمواجهة كليرمون فوت، لكنه قبل ذلك سيلعب أمام كويفيلي، وكاواساكي فرونتال، وأوراوا ريد دياموندز، وغامبا أوساكا، قبل أن يواجه نانت في كأس السوبر الفرنسي يوم 31 يوليو.