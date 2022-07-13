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رياضة

رسميا: فنربخشة يعلن الاستغناء عن خدمات مسعود أوزيل
تاريخ النشر: 13 يوليو 2022 14:36 GMT
تاريخ التحديث: 13 يوليو 2022 15:00 GMT

رسميا: فنربخشة يعلن الاستغناء عن خدمات مسعود أوزيل

أعلن نادي فنربخشة التركي، توصله لاتفاق رسمي مع لاعبه مسعود أوزيل لإنهاء التعاقد بالتراضي بالاتفاق بين الطرفين. وأصدر فنربخشة بيانا أكد من خلاله أنه تم الاتفاق

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي فنربخشة التركي، توصله لاتفاق رسمي مع لاعبه مسعود أوزيل لإنهاء التعاقد بالتراضي بالاتفاق بين الطرفين.

وأصدر فنربخشة بيانا أكد من خلاله أنه تم الاتفاق على إنهاء التعاقد بين النادي ومسعود أوزيل بالتراضي بين المهاجم الألماني وناديه.

وقال النادي التركي في بيانه: ”تم الاتفاق على إنهاء العقد بين نادينا ومسعود أوزيل“.

وأضاف: ”نتمنى التوفيق لمسعود أوزيل في حياته المهنية المقبلة“.

وغاب أوزيل صاحب الـ33 عاما عن المشاركة مع فنربخشة في أي مباراة منذ يوم 20 مارس الماضي.

وشارك أوزيل في 36 مباراة بقميص فنربخشة، سجل خلالها 8 أهداف وقام بصناعة 3 آخرين.

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