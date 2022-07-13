رسميا: فنربخشة يعلن الاستغناء عن خدمات مسعود أوزيل

أعلن نادي فنربخشة التركي، توصله لاتفاق رسمي مع لاعبه مسعود أوزيل لإنهاء التعاقد بالتراضي بالاتفاق بين الطرفين.

وأصدر فنربخشة بيانا أكد من خلاله أنه تم الاتفاق على إنهاء التعاقد بين النادي ومسعود أوزيل بالتراضي بين المهاجم الألماني وناديه.

وقال النادي التركي في بيانه: ”تم الاتفاق على إنهاء العقد بين نادينا ومسعود أوزيل“.

Açıklama Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/D9QhDPtWwl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022

وأضاف: ”نتمنى التوفيق لمسعود أوزيل في حياته المهنية المقبلة“.

وغاب أوزيل صاحب الـ33 عاما عن المشاركة مع فنربخشة في أي مباراة منذ يوم 20 مارس الماضي.

وشارك أوزيل في 36 مباراة بقميص فنربخشة، سجل خلالها 8 أهداف وقام بصناعة 3 آخرين.