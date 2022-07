واين روني: تدريب دي.سي يونايتد ليس خطوة للخلف

قال واين روني، أسطورة كرة القدم الإنجليزي، إنه لا يعتبر تدريب دي.سي يونايتد الأمريكي ”خطوة للخلف“ بعد تعيينه رسميا، أمس الثلاثاء.

واستقال روني، البالغ عمره 36 عاما والذي لعب لدي.سي ما بين 2018 و2019، من تدريب ديربي كاونتي الشهر الماضي بعد 17 شهرا مع الفريق الإنجليزي الذي تأثر بمشاكلة المالية وهبط إلى الدرجة الثالثة.

وسيستمر المدرب المؤقت تشاد أشتون في منصبه لحين حصول روني على تأشيرة العمل.

وأبلغ هداف مانشستر يونايتد السابق الصحفيين ”قرأت بعض المقالات من إنجلترا بالطبع تعتبر هذه خطوة للوراء بمسيرتي التدريبية وأرى ذلك قلة احترام للمسابقة“.

وأكد روني أن فترته في ديربي ساعدته في التطور كمدرب.

وأضاف ”العودة للدوري الأمريكي تمثل تحديا مشوقا لي وأشعر بأنني يمكنني التطور أكثر في التدريب“.

Wayne is ready to take the helm in D.C. 👊 #DCU || @WayneRooney pic.twitter.com/6rMbLVgWQd

وأصبح واين روني مدربا لديربي بدوام كامل في يناير/ كانون الثاني 2021 عقب فترة ناجحة ومؤقتة كلاعب ومدرب في الوقت ذاته بالموسم السابق.

واستقال الشهر الماضي، قائلا إنه يتمنى تعيين مدرب يتمتع بطاقة جديدة وألا يتأثر بالاضطرابات داخل النادي.

وتابع ”أنا شخص طموح وبالطبع أود التدريب في أعلى مستوى وهذا جزء من العملية.

”لكن يوجد ارتباط مع هذا النادي الذي لعبت له من قبل وأنا فخور بأن أكون مدربه“.

Three years after his tenure as D.C. United captain came to a close, @WayneRooney is back.

🎥 He speaks to #DCU reporter @ClaudiaMPagan in his first interview as Head Coach. pic.twitter.com/KMmrVJzIaY

— D.C. United (@dcunited) July 13, 2022