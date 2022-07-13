صحف رياضية: "فينيسيوس جونيور يكسر سوق الانتقالات".. و"إلى أين سيذهب ديبالا؟"

شكل اتفاق برشلونة مع البرازيلي رافينيا وقرب الإعلان عن التعاقد معه رسميا، وهزيمة منتخب إسبانيا أمام ألمانيا في نهائيات أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بسوق الانتقالات، وقيمة البرازيلي فينيسيوس جونيور، واكتفاء ريال مدريد بالثنائي كريم بنزيما ومايورال في قلب الهجوم، وطواف فرنسا للدراجات الهوائية واستمرار متسابق فريق الإمارات السلوفيني بوجاتشر في الصدارة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة إسبانيا أمام ألمانيا 0-2 في أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم، واللقاء المنتظر أمام الدانمارك للتأهل، وكتبت: ”نهائي في الأفق“.

كما تحدثت عن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وكتبت: ”فينيسيوس جونيور يكسر سوق الانتقالات“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات برشلونة وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”برشلونة: رافينيا اتفاق كامل“، و“أتلتيكو مدريد: سيميوني يبحث عن رقم 2“.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرب تعاقد برشلونة مع البرازيلي رافينيا وأخبار الفريق، وكتبت: ”رافينيا تم التعاقد“، و“ليفاندوفسكي ينضم لتدريبات بايرن ميونخ قبل الموسم“، و“ديمبلي يتدرب واليوم يوقع تجديد عقده“، و“برشلونة تشافي في أولوت“.

الصحيفة اهتمت بخسارة منتخب إسبانيا أمام منتخب ألمانيا 0-2 في نهائيات أمم أوروبا للسيدات، وكتبت: ”منتخب إسبانيا يخسر ويلعب للتأهل أمام الدنمارك“.

كما اهتمت بنجمة برشلونة ومنتخب إسبانيا أليكسيا بوتيلاس، وكتبت: ”أليكسيا بوتيلاس تغيب ما بين 10 و12 شهرا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إنهاء برشلونة صفقة البرازيلي رافينيا مهاجم ليدز يونايتد، وتجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي، وكتبت: ”رافينيا انتهت“، و“عثمان ديمبلي يعود للتدريبات رفقة تشافي“.

كما تحدثت عن خسارة منتخب إسبانيا أمام ألمانيا 0-2 في أمم أوروبا للسيدات، وكتبت: ”منتخب إسبانيا يخسر ونهائي أمام الدنمارك“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية وبداية مراحل جبال الألب.

آس

ركزت الصحيفة على هزيمة منتخب إسبانيا أمام منتخب ألمانيا 0-2 في أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم، وكتبت: ”لا حظ لا أهداف“.

كما تحدثت عن برشلونة وقرب تعاقده مع البرازيلي رافينيا، وكتبت: ”رافينيا حتى 2027“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد ومشكلة قلب الهجوم، وكتبت: ”بنزيما ومايورال ولا شيء أكثر“.

كما اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية ونتائج المرحلة العاشرة، وكتبت: ”بوجاتشر ينقذ الصدارة بفارق 11 ثانية“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على قرب تعاقد تشيلسي مع السنغالي كوليبالي مدافع نابولي، وكتبت: ”رأس كوليبالي“، و“تشيلسي يدفع 35 مليون جنيه إسترليني لنابولي“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز مانشستر يونايتد على ليفربول 4-0 في لقاء ودي، وكتبت: “ إنذار فريد“، و“أخطاء تين هاغ في أول فوز“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على طواف فرنسا والمرحلة الـ11 التي تجرى في جبال الألب وسط مرتفعات صعبة، وكتبت: ”طواف فرنسا المرحلة 11: صعود في درجة الحرارة“.

الصحيفة اهتمت بأولمبيك مارسيليا وتغييرات الإدارة الفنية، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا مطاردة في الإدارة الفنية“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات، وكتبت عن مصير باولو ديبالا: ”إلى أين سيذهب ديبالا؟“، وعن عودة بول بوغبا ليوفنتوس، كتبت: ”بوغبا – يوفنتوس: أنا أحب“، وعن سوق انتقالات قطبي ميلان، كتبت: ”ديربي إيطاليا من أجل بريمير“، وعن اقتراب كوليبالي من تشيلسي، كتبت: ”كوليبالي قريب من تشيلسي“.