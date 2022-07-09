"فيفا" يتجه لتركيب كاميرات في غرف ملابس اللاعبين بكأس العالم 2022

كشفت شبكة ”RMC“ على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يدرس وضع كاميرات في غرف تغيير الملابس اللاعبين خلال بطولة كأس العالم قطر 2022.

وسيقام كأس العالم في فترة الشتاء للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وتحديدا خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وهو ما سيؤثر على دوريات أوروبا وأغلب مسابقات العالم، والتي ستتوقف خلال فترة إقامة المونديال المرتقب.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية الشهيرة، أن ”فيفا“، يعتزم ضمن مجموعة أمور مستحدثة في كأس العالم 2022، تركيب كاميرات في غرف خلع ملابس اللاعبين في سابقة فريدة من نوعها.

وأشارت: ”سيكون من الممكن عرض الصور والفيديوهات بشكل حي على الهواء من غرف خلع الملابس، وهو ما يتيح نقل ما يدور بين اللاعبين في كل فريق وأجهزتهم الفنية“.

ويدرس ”فيفا“ وضع الكاميرات في غرف خلع ملابس اللاعبين خلال كأس العالم 2022، لكي يجعل الجماهير أقرب لكل ما يقوم به اللاعبون.

وأوضت أنه من الممكن حينها أن تبث الصور مباشرة أو تتأخر قليلاً أثناء المباريات من داخل غرفة ملابس اللاعبين.

وأبرزت، أنه ستم نقل ما يحدث داخل غرف تغيير الملابس على الهواء مباشرة، لكن دون التعمق في ما يحدث بين المدرب واللاعبين، ولا سيما عندما يمنح النصائح المتعلقة بخطط اللعب. ويأتي التحفظ تفادياً لأي اتهامات تطاول ”فيفا“ بتسريب الأسرار الفنية للمنتخبات المشاركة.

يذكر أن هذا الأمر يتم تطبيقه في مباريات الرغبي، بما يسمح للقنوات الناقلة أن تكون حاضرة في لحظة توجيه المدربين للتعليمات الفنية للاعبيهم.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ قد أعلن عن اعتماده رسميًا استخدام تقنية التسلل الآلي في بطولة كأس العالم 2022، وتوفر هذه التقنية قرارات دقيقة وأسرع بفضل مستشعر في الكرة و12 كاميرا تتبع 29 نقطة بيانات لكل لاعب 50 مرة في الثانية.

وتستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة 12 كاميرا تُثبّت أسفل سقف الاستاد بهدف تتبع حركة الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية مخصصة لكل لاعب في أرضية الميدان، وذلك من أجل احتساب الموقف الدقيق الذي تواجد فيه اللاعبون، كما تشمل نقاط البيانات هذه أطراف اللاعبين وحدودها المعنية بوضعية التسلل.