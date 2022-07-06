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رياضة

صحف رياضية: "كيسي عضلات لتشافي".. "دراما أليكسيا".. و"ديبالا وإنتر.. الطريق ضيق"
تاريخ النشر: 06 يوليو 2022 6:45 GMT
تاريخ التحديث: 06 يوليو 2022 7:00 GMT

صحف رياضية: "كيسي عضلات لتشافي".. "دراما أليكسيا".. و"ديبالا وإنتر.. الطريق ضيق"

شكل تعيين باريس سان جيرمان للمدرب كريستوف غالتييه وإقالة ماوريسيو بوكيتينو، ونهائيات أمم أوروبا للسيدات، التي تشهد غياب أفضل لاعبة في العالم الإسبانية أليكسيا

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكل تعيين باريس سان جيرمان للمدرب كريستوف غالتييه وإقالة ماوريسيو بوكيتينو، ونهائيات أمم أوروبا للسيدات، التي تشهد غياب أفضل لاعبة في العالم الإسبانية أليكسيا بسبب الإصابة، وانضمام الإيفواري فرانك كيسي لبرشلونة، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحيفة باستعدادات فينيسيوس جونيور للموسم الجديد، وبطولة ويمبلدون للتنس وريمونتادا ديوكوفيتش من أجل بلوغ نصف النهائي، وطواف فرنسا للدراجات الهوائية وفريق بوردو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على منتخب إسبانيا للسيدات الذي يبدأ مشواره في أمم أوروبا، يوم الجمعة، بمواجهة فنلندا، وكتبت: ”23 أليكسيا من أجل حلم“.

الصحيفة تحدثت عن ريال مدريد لكرة السلة، وكتبت: ”الأطباء قالوا إن لاسو جاهز للتدريب.. وريال مدريد يعلن تعيين شوس ماتيو“.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”نادال يبحث عن نصف النهائي وديوكوفيتش تأهل بالفعل“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على إصابة نجمة برشلونة والمنتخب الإسباني أليكسيا بوتيلاس وغيابها عن نهائيات أمم أوروبا للسيدات، وكتبت: ”دراما أليكسيا“.

كما تحدثت عن الإيفواري فرانك كيسي، المنضم حديثا لبرشلونة، وكتبت: ”كيسي عضلات لتشافي“.

الصحيفة اهتمت بباريس سان جيرمان، وكتبت: ”باريس سان جيرمان ينفصل عن بوكيتينو ويقدم غالتييه“.

كما اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”ريمونتادا ملحمية لديوكوفيتش“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الإيفواري فرانك كيسي، لاعب برشلونة الجديد، وكتبت: ”فرانك كيسي: أنا عامل“.

كما تحدثت عن منتخب إسبانيا للسيدات، وكتبت: ”أليكسيا تصاب وخارج نهائيات أمم أوروبا“.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”ديوكوفيتش يتأهل لنصف النهائي في 5 جولات.. واليوم نادال يواجه فريتزي“.

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آس

ركزت الصحيفة على منتخب إسبانيا للسيدات الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم أوروبا، في غياب أفضل لاعبة في العالم أليكسيا، بسبب الإصابة، وكتبت: ”كلنا أليكسيا“.

كما تحدثت عن تدريبات البرازيلي فينيسيوس جونيور في عطلته استعدادا للموسم الجديد برفقة ريال مدريد، وكتبت: ”شمس إيبيزا وأنا أتدرب“.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”نوفاك ديوكوفيتش يحقق ريمونتادا على نادال“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على طواف فرنسا للدراجات الهوائية ونتائج المرحلة الرابعة، وكتبت: ”فاوت فان آرت والطريقة“.

الصحيفة اهتمت بفريق بوردو الفرنسي، وكتبت: ”بوردو القلعة المدمرة“.

كما اهتمت بإعلان باريس سان جيرمان التعاقد رسميا مع المدرب كريستوف غالتييه، وكتبت: ”غالتييه يد ثابتة“.

الصحيفة تحدثت عن بطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”ديوكوفيتش يعود من بعيد“.

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الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة إنتر ميلان ضم الأرجنتيني ديبالا، وكتبت: ”ديبالا وإنتر ميلان: الطريق ضيق“.

كما اهتمت بعلاقة روما ونجمه زانيولو، وكتبت: ”زانيولو – روما: توتر كبير“.

الصحيفة اهتمت بنابولي وبحثه عن حارس مرمى، وكتبت: ”ميريت هرب ونابولي يحاول ضم كيبا“.

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توتو سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات يوفنتوس وبحثه عن تعزيز صفوفه، وكتبت: ”كوليبالي الاجتماع.. ودي ماريا الفحص الطبي.. وبوغبا الهبوط“.

كما اهتمت بسوق انتقالات إنتر ميلان، وكتبت: ”ديبالا ينتظر ماروتا.. ومونزا يحاول ضم دجيكو“.

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