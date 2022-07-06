كيف سيكون شكل باريس سان جيرمان الجديد تحت قيادة المدرب كريستوف غالتييه؟

عين باريس سان جيرمان مدربا جديدا وهو الفرنسي كريستوف غالتييه خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي انفصل عنه الفريق نتيجة نتائج الموسم الماضي، الذي اكتفى خلالها الفريق بلقب الدوري الفرنسي وخرج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وكأس فرنسا أمام نيس.

وركزت صحيفة ”ماركا“ على المهام المطروحة أمام المدرب الجديد وأهداف الفريق وشكله للموسم المقبل، مؤكدة أن كريستوف غالتييه غادر نيس بعد موسم جيد ويملك مسيرة جيدة، حيث قاد ليل للقب الدوري الفرنسي عام 2021 على حساب باريس سان جيرمان.

وكرر القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، تصريحاته بشأن عدم مفاوضة الفرنسي زين الدين زيدان ليكون مدربا للفريق رغم كونه يحبه كلاعب ومدرب وكان غالتييه الاختيار الوحيد.

وفضل المستشار الرياضي البرتغالي لويس كامبوس تعيين الفرنسي كريستوف غالتييه لأنه يعرفه جيدا وشكلا ثنائيا في ليل لمدة 3 سنوات، وسيلتقيان مرة أخرى في باريس سان جيرمان.

كريستوف غالتيير يوقع عقدا لعامين مع باريس سان جيرمان https://t.co/LeefUJIIJI pic.twitter.com/XLWz15gQIG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 4, 2022

ويأتي المدرب الجديد كريستوف غالتييه بهدف رئيس هو محاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد موسم غرق فيه الفريق في دور الـ16 أمام ريال مدريد، وخرج من كأس فرنسا أمام نيس والذي كان يقوده المدرب الجديد، كما خسر كأس السوبر الفرنسي أمام ليل.

سيكون النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي جدد عقده حتى 2025، هو قائد المشروع الجديد وحوله يبنى الفريق مع وجود نجوم كالأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار ومواطنه ماركينهوس والإيطالي ماركو فيراتي والإسباني سيرجيو راموس.

ودخل الفريق الفرنسي سوق الانتقالات، حيث فعل بند شراء الظهير البرتغالي نونو مينديز من سبورتينغ لشبونة مقابل 38 مليون يورو، وتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي فينينها من بورتو مقابل نحو 42 مليون يورو، وعودة بعض المعارين كالإسباني سارابيا والبرازيلي رافينيا.

ويملك باريس سان جيرمان قائمة كبيرة من اللاعبين ويحتاج للتخلص من عدد منهم، وحسم قضية البرازيلي نيمار الذي ترغب الإدارة في خروجه، بينما يفضل المدرب الجديد بقاءه فيما تسعى لتعزيز الدفاع بسكرينيار، مدافع إنتر ميلان.

وتبقى المهمة الأولى للمدرب الجديد هي تحقيق حلم إدارة باريس سان جيرمان وملاكه القطريين عبر الفوز بدوري أبطال أوروبا، الذي تحول لهوس لديهم وفشلوا في النهائي مرة في 2020 وخسروا نصف النهائي في 2021 في أفضل إنجاز للفريق الباريسي.

🎙️💬 Christophe Galtier: "We all have to work together to make people happy. Alone it is difficult but together we are much stronger." 🙏❤️💙#PSGlive pic.twitter.com/y0oooQa0eE — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 5, 2022

حقق غالتييه نجاحات كمدرب سابقا في فريق سانت إيتيان، وليل، ونيس، حيث أعاد الفريقين الأولين للمنافسات القارية والألقاب، توج مع الأول بكأس فرنسا والثاني بلقب الدوري الفرنسي ومع الثالث خسر نهائي الكأس وأهلهم للعب في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويعتبر كريستوف غالتييه كابوسا لباريس سان جيرمان، وفي 4 لقاءات أخيرة أمامهم لم يتعرض للهزيمة، مع ليل فاز عليهم 1-0 في طريقه للقب الدوري ومع نيس تعادل معهم في باريس 0-0 وفاز عليهم في نيس 1-0 وأخرجهم من كأس فرنسا بركلات الترجيح.

وقال غالتييه عن طريقة لعبه في باريس سان جيرمان ”أريد أن أرى القوة واسترجاع الكرة بسرعة والضغط، لا زلت لم أتحدث مع اللاعبين، تفوز أكثر حين تلعب بشكل جيد، بالمقارنة مع أنديتي السابقة ستكون خطتي مختلفة، غالبا ما يمتلك باريس سان جيرمان الاستحواذ يجب أن نكون قادرين على الهجوم بشكل جيد والحفاظ على التوازن الصحيح، عليك أن تفوز وأن تلعب بشكل جيد. سيكون لدي لاعبون على مستوى كبير“.

وأضاف المدرب الجديد لباريس سان جيرمان ”هذا الفريق يمتلك الاستحواذ ويجب أن يكون لديك توازن، لكنه لن يبدو مثل ما فعلته في فرق أخرى لأن لدي مجموعة أخرى“.

ومنذ شراء القطريين لباريس سان جيرمان في عام 2011 تناوب على تدريب الفريق 7 مدربين، هم كومبواري وكارلو أنشيلوتي وأوناي إيمري ولوران بلان وتوماس توخيل وبوكيتينو وحاليا غالتييه؛ ما يؤكد أن منصب المدرب ليس آمنا في الفريق نهائيا.

كثرة النجوم والصراع بينهم يجعل غرفة الملابس بركانية والمتطلبات كبيرة والمهمة ليست سهلة لمدرب لا يملك خبرة في إدارة فريق مليء بالنجوم والغرور، لكنه يملك شخصية قوية.

ووجه كريستوف غالتييه رسالة للنجوم بأن الفريق فوق الجميع، مشددا ”لن يكون أحد فوق الفريق، أريد أن أكون متطلبًا ومصممًا على الحصول على أفضل موسم ممكن. سيتم التخلص من الشخص الذي ليس في خدمة المجموعة ولكن سيتم ذلك داخليًا، إنه الفريق فوق كل شيء، يجب أن نفرض قوة المجموعة لأننا يجب أن يكون لدينا مشروع. أنا لست هنا لإحداث ثورة في غرفة تبديل الملابس، لكن عليّ اتخاذ قرارات“.