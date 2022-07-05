أين يقضي نجوم كرة القدم إجازاتهم؟ (فيديوغرافيك)

تحت عنوان “ أين يقضي نجوم كرة القدم إجازاتهم؟“ رصدت ”إرم نيوز“ في (فيديوغرافيك) أين يتواجد أشهر وأبرز نجوم كرة القدم حول العالم بعد انتهاء مهمتهم مع أنديتهم.

وتواجد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، برفقة عائلته في مصر، أما النجوم لونيل ميسي، وسيسك فابريغاس، وسواريز، فتواجدوا في جزيرة إيبيزا.

وفضَّل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، التواجد برفقة عائلته في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وأمريكا كانت وجهة العديد من اللاعبين، أبرزهم: فينسيسوس جونيور، نجم ريال مدريد، ونيمار ومبابي، نجما باريس سان جيرمان، وكريم بنزيما اختار ميامي لقضاء إجازته.

تعرف على التفاصيل | أين يقضي نجوم كرة القدم إجازاتهم؟ pic.twitter.com/n4FRGLzARa — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 4, 2022

بينما اختار النرويجي إرلينغ هالاند، المنضم حديثًا لفريق مانشستر سيتي، قضاء إجازته على شواطئ ماربيا في إسبانيا.

وينطلق، موسم 2022/2023، من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة 5 أغسطس.

وكان مانشستر سيتي، تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي 2021/22، بـ93 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

فيما ينطلق الموسم الجديد للدوري الإسباني، يوم 13 أغسطس المقبل، ويستمر حتى شهر مايو من العام المقبل.

ويدافع ريال مدريد عن لقبه الذي حصده للمرة الـ 35 في تاريخه.