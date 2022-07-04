كريستوف غالتيير يوقع عقدا لعامين مع باريس سان جيرمان

قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، اليوم الإثنين، إن المدرب كريستوف غالتيير وقع عقدا لمدة عامين مع باريس سان جيرمان، لخلافة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي لم يرحل بعد بشكل رسمي.

ووفقا للصحيفة، فإن كريستوف غالتيير سيكون المدرب رقم 31 في تاريخ باريس سان جيرمان، والسابع منذ انتقال ملكية النادي لقطر حيث يرأسه ناصر الخليفي في 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستوف غالتيير سيخلف بوكيتينو، وقالت إن المدرب الأرجنتيني أقيل من منصبه يوم الجمعة الماضي، رغم عدم وجود أي إعلان رسمي من باريس سان جيرمان.

ووفقا لصحيفة ”ليكيب“، فإنه سيتم تقديم غالتيير، رسميًا، يوم الثلاثاء، الساعة 2:00 ظهرًا، في مؤتمر صحفي في بارك دي برينس (ملعب الأمراء)، على أن يدير غالتيير أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد بعد المؤتمر بنحو ساعتين.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان سيكون رابع ناد يتولى غالتيير، البالغ من العمر 54 عامًا، تدريبه بعد سانت إيتيان وليل ونيس.

وتولى غالتيير تدريب سانت إيتيان بين 2009 و217، قاد خلالها الفريق في 361 مباراة، ثم تولى تدريب ليل بين 2017 و2021، وقاده في 152 مباراة، ومنه انتقل إلى نيس ودربه 43 مباراة.

وقاد غالتيير سانت إيتيان للفوز بكأس الدوري الفرنسي (ألغيت) موسم 2012/2013، وقاد ليل للفوز بلقب الدوري الفرنسي موسم 2020/2021.

رحيل بوكيتينو

وقبل أيام، قالت صحيفة ”ليكيب“ إن باريس سان جيرمان ومدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو توصلا لاتفاق على الانفصال بعد أسبوعين من المفاوضات.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان سيدفع لبوكيتينو 10 ملايين يورو، مقابل فسخ عقده، وأشارت إلى أن إنهاء المفاوضات يمهد الطريق بشكل رسمي للتعاقد مع مدرب نيس السابق كريستوف غالتيه، لتدريب الفريق.

وتولى بوكيتينو، البالغ من العمر 50 عاما، تدريب باريس سان جيرمان في يناير 2021 خلفا للألماني توماس توخيل، لكن نتائجه في الموسم الأخير لم تقنع إدارة النادي، وينتهي العقد الحالي بين باريس سان جيرمان وبوكيتينو في يونيو 2023.

وأعاد بوكيتينو لقب الدوري الفرنسي لخزائن باريس سان جيرمان، لكن الفريق ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 1/0 في فرنسا ثم الخسارة بطريقة درامية في الإياب بنتيجة 3/1.

ويوم الجمعة، أعلن باريس سان جيرمان رسميا تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي فيكتور فيريرا الملقب بـ“فيتينيا“ قادما من بورتو البرتغالي بعقد مدته 5 مواسم، وكلف الفريق الباريسي مبلغ 40 مليون يورو، كما أعلن تمديد عقد أيمن كاري حتى يونيو 2024.