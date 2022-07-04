صحف رياضية: "بيرناردو سيلفا قال نعم لبرشلونة".. و"غالتيير يقسم مشجعي باريس سان جيرمان"

شكل فوز الإسباني كارلوس سانز والحادث المروع للصيني غوانيو تشو في جائزة بريطانيا للفورمولا وان، ومفاوضات مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو بشأن رغبته في الرحيل، وأخبار سوق انتقالات برشلونة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف ببطولة ويمبلدون للتنس، وطواف فرنسا للدراجات الهوائية وانقسام مشجعي باريس سان جيرمان بشأن المدرب الجديد، وفوز منتخب إسبانيا ببطولة العالم لكرة الماء.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني كارلوس سانز بجائزة بريطانيا للفورمولا وان، وكتبت: ”أنت آلة“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز منتخب إسبانيا ببطولة العالم لكرة الماء، ومنتخب إسبانيا للسيدات ببطولة أوروبا لكرة الصالات، وكتبت: ”ذهب“.

كما اهتمت بإقصاء كارلوس ألكاراز من بطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”ألكاراز يقول وداعا لويمبلدون“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، وكتبت: ”بيرناردو سيلفا قال نعم لبرشلونة“، و“بداية تدريبات برشلونة تشافي موسم 2022-2023″، و“جافي سيجدد عقده حتى 2026 بعد العودة من العطلة“.

الصحيفة تحدثت عن فوز كارلوس سانز بجائزة بريطانيا للفورمولا وان، وكتبت: ”فوز تاريخي لسانز“.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون، وكتبت: ”ألكاراز يسقط بالضربة القاضية في ويمبلدون“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز كارلوس سانز بجائزة بريطانيا للفورمولا وان، وفوز منتخب إسبانيا ببطولة العالم لكرة الماء، وكتبت: ”أبطال“.

الصحيفة تحدثت عن مفاوضات برشلونة من أجل ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”اتفاق مع ليفاندوفسكي وعرض بـ40 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون، وكتبت: ”سينير ينهي مشوار ألكاراز“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني كارلوس سانز بجائزة بريطانيا للفورمولا وان، وكتبت: ”هنيئا كارلوس سانز“.

كما تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا ببطولة العالم لكرة الماء، وكتبت: ”ذهب لإسبانيا“.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”حاجز هولندي أمام رافائيل نادال“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على حادثة الصيني غوانيو تشو في سباق بريطانيا للفورمولا وان، وكتبت: ”أشاد غوانيو تشو بجهاز السلامة في سيارته الذي أنقذ حياته بحادث تصادم مروع بسرعة 160 ميلا في الساعة“، و“أهلا بسلامة تشو، وهاميلتون يحتل المركز الثالث“.

الصحيفة اهتمت بمشكلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد ورغبته في الرحيل، وكتبت: ”رونالدو ومانشستر يونايتد في محادثات أزمة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على جائزة بريطانيا للفورمولا وان، التي شهدت فوز الإسباني كارلوس سانز ونجاة الصيني تشو من حادث مروع، وكتبت: ”جنون“.

كما تحدثت عن باريس سان جيرمان والموقف من مدربه القادم، وكتبت: ”غالتيير يقسم مشجعي باريس سان جيرمان“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية ونتائج المرحلة الثالثة، وكتبت: ”غروينويغن يفوز بفارق ملي متر تقريبا“.

كما اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”كورنيه وتان في طريق ربع النهائي“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات يوفنتوس وتأثير صفقة الفرنسي بول بوغبا، وكتبت: ”عامل بول بوغبا“.

الصحيفة تحدثت عن جائزة بريطانيا للفورمولا وان، وكتبت: ”كارلوس سانز يفوز وسط الرعب“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات روما وموقف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وكتبت: ”مورينيو يغلق فمه: سيتحدث فقط يوم الـ13 من أغسطس“.

كما اهتمت بسوق انتقالات الأندية الإيطالية وتأهل الإيطالي سينير لربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات يوفنتوس، وكتبت: ”قال لي ماكسميليانو أليغري: بول بوغبا ودي ماريا وضربات أخرى“.

الصحيفة اهتمت بفوز الإسباني كارلوس سانز سائق فيراري بجائزة بريطانيا للفورمولا وان، وكتبت: ”فاز سانز وخسر لوكلير“.

كما اهتمت بتأهل الإيطالي جانيك سينر لربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”سينر.. جعلتنا نستمتع“.