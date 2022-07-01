باريس سان جيرمان يتفق مع بوكيتينو على الانفصال.. ويتعاقد رسميا مع فيتينيا

قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، إن باريس سان جيرمان ومدربه الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، توصلا لاتفاق على الانفصال بعد أسبوعين من المفاوضات.

وأكدت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان سيدفع لبوكيتينو 10 ملايين يورو، مقابل فسخ عقده، وأشارت إلى أن إنهاء المفاوضات يمهد الطريق بشكل رسمي، للتعاقد مع مدرب نيس السابق، كريستوف غالتيه، لتدريب الفريق .

وتولى بوكيتينو البالغ من العمر 50 عاما في يناير 2021 خلفا للألماني توماس توخيل لكن نتائجه في الموسم الأخير لم تقنع إدارة النادي، وينتهي العقد الحالي بين باريس سان جيرمان وبوكيتينو في يونيو 2023.

وأعاد بوكيتينو لقب الدوري الفرنسي لخزائن باريس سان جيرمان، لكن الفريق ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 1/0 في فرنسا ثم الخسارة بطريقة درامية في الإياب بنتيجة 3/1.

ومن المتوقع أن يعلن باريس سان جيرمان عن تعيين غالتيير اليوم الجمعة، رسميا ليقود الفريق في المرحلة الإعدادية التي تنطلق يوم 4 تموز / يوليوز الحالي بحضور جزء من لاعبي الفريق فيما سيتأخر اللاعبون الذين شاركوا رفقة منتخبات بلدانهم لغاية 11 من الشهر الحالي.

واتفق كامبوس مع غالتيير على الصفقات القادمة للفريق والتي تضم المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار لاعب إنتر ميلان والمهاجم الإيطالي جانلوكا سكاماكا لاعب ساسولو والبرتغالي ريناتو سانشيز متوسط ميدان ليل.

أول صفقة

في سياق متصل، أعلن باريس سان جيرمان رسميا تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي فيكتور فيريرا الملقب بـ“فيتينيا“ قادما من بورتو البرتغالي بعقد مدته 5 مواسم وكلف الفريق الباريسي مبلغ 40 مليون يورو.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في 17 حزيران / يونيو الماضي توصله لاتفاق مع بورتو بشأن النجم البرتغالي البالغ 22 عاما لكن الصفقة أعلنت رسميا بعدما اجتاز فيتينها الفحص الطبي، يوم الخميس.

وقدم فيتينيا موسما جيدا رفقة بورتو المتوج بلقب الدوري البرتغالي وهو ما فتح أمامه أبواب المنتخب البرتغالي الأول حيث شارك في 3 لقاءات، وخسر مع منتخب الأمل البرتغالي نهائي دوري أمم أوروبا في 2021.

وتوج فيتينيا رفقة بورتو فريقه الأم الذي تكون في صفوفه بـ4 ألقاب منها لقبان للدوري البرتغالي، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب في 2019 وقضى موسما معارا لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي 2020/2021.