الفيفا يرفع الإيقاف عن الاتحاد الباكستاني لكرة القدم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس إنه رفع الإيقاف عن الاتحاد الباكستاني للعبة والذي كان مفروضا بسبب تدخل طرف ثالث في أعمال الاتحاد المحلي.

وسيطرت مجموعة بقيادة أشفق حسين شاه، الذي اختارته المحكمة العليا في 2018 لإدارة شؤون الاتحاد الباكستاني لكن الفيفا لم يعترف بهذه الخطوة، على مقر الاتحاد المحلي في مارس آذار من العام الماضي.

واستولت المجموعة على السلطة من لجنة كان الفيفا قد اختارها برئاسة هارون مالك حيث قال شاه إن اللجنة لم تعقد انتخابات للاتحاد خلال 18 شهرا منذ توليها المسؤولية.

وقرر الفيفا إيقاف الاتحاد الباكستاني بسبب هذا ”الاستحواذ الغاصب“ على الاتحاد لكنه قال إنه حصل الآن على تأكيد بأن اللجنة استعادت السيطرة كاملة على مباني الاتحاد الباكستاني وأنها في وضع يمكنها من إدارة الشؤون المالية.

وقال الفيفا في بيان: ”تم إبلاغ الاتحاد الباكستاني أيضا بأن أي تدخل غير مبرر في شؤونه أو القيام بأي إجراء يمنع اللجنة من الوفاء بالتزاماتها قد يؤدي إلى إيقاف الاتحاد المحلي مجددا أو فرض عقوبات أخرى منصوص عليها في نظام الفيفا الأساسي.

”قرر مجلس الفيفا أيضا تمديد تفويض اللجنة حتى 30 يونيو 2023 على أقصى تقدير“.

وكان الفيفا أوقف باكستان سابقا بسبب تدخل طرف ثالث في 2017.