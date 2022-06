في وجود نيمار وميسي.. باريس سان جيرمان يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل

أزاح فريق باريس سان جيرمان الستار، اليوم الأربعاء، عن القميص الأساسي الجديد للفريق، والذي سيرتديه خلال الموسم المقبل 2022-2023.

وحافظ باريس سان جيرمان على لونه التقليدي الأزرق الداكن، ولكن باختلاف بسيط في مقدمة القميص بوجود خط طولي يفصله اسم الراعي.

وسيظهر شعار الخطوط الجوية القطرية لأول مرة على قميص باريس سان جيرمان ابتداء من الموسم المقب كجزء من الصفقة متعددة السنوات.

🆕🏟️👕

Check out our new @nikefootball home kit for the 22/23 season 🟥🟦

For the first time, our partners @QatarAirways and @goatapp appear on the first team kit.#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆

🔗 https://t.co/lIr1GOBRzw pic.twitter.com/h3G9YaazOx

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 29, 2022