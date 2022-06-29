في وجود نيمار وميسي.. باريس سان جيرمان يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل

أزاح فريق باريس سان جيرمان الستار، اليوم الأربعاء، عن القميص الأساسي الجديد للفريق، والذي سيرتديه خلال الموسم المقبل 2022-2023.

وحافظ باريس سان جيرمان على لونه التقليدي الأزرق الداكن، ولكن باختلاف بسيط في مقدمة القميص بوجود خط طولي يفصله اسم الراعي.

وسيظهر شعار الخطوط الجوية القطرية لأول مرة على قميص باريس سان جيرمان ابتداء من الموسم المقب كجزء من الصفقة متعددة السنوات.

🆕🏟️👕 Check out our new @nikefootball home kit for the 22/23 season 🟥🟦 For the first time, our partners @QatarAirways and @goatapp appear on the first team kit.#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 🔗 https://t.co/lIr1GOBRzw pic.twitter.com/h3G9YaazOx — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 29, 2022

وشهد الفيديو الترويجي للقميص الجديد، وجود معظم نجوم الفريق وعلى رأسهم كيليان مبابي، بالإضافة إلى ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا والمغربي أشرف حكيمي.

وجاء تواجد نيمار في فيديو الإعلان عن القميص الجديد، على رغم ما يتردد من أنباء عن قرب رحيله قبل الموسم المقبل.

ويلعب نيمار بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وتحدثت تقارير في الأيام السابقة عن إمكانية رحيله عن النادي الفرنسي.

ومنذ انتقاله إلى ملعب حديقة الأمراء، لم ينجح نيمار في قيادة باريس سان جيرمان للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من التأهل للمباراة النهائية في 2020 قبل الهزيمة من بايرن ميونخ الألماني.

إذاعة ”راديو مونت كارلو“ الفرنسية أكدت في تقرير لها أن نيمار يفكر في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب التصريحات التي أطلقها ناصر الخليفي، رئيس النادي، في الفترة الأخيرة.

#باريس_سان_جيرمان يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل من الدوري الفرنسي 🔵🔴 pic.twitter.com/zp3YTG9Uyx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

وتبدو أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد هي الوحيدة القادرة على التعاقد مع نيمار في الصيف المقبل، وفقا للإذاعة، لا سيما في ظل الراتب المرتفع الذي يحصل عليه.

نيمار شارك في 28 مباراة فقط مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفا وصنع 8.

وكان ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قد أكد مؤخرا في تصريحات له عزمه القيام بتغيير للابتعاد عن صورة النادي الفاخر المهتم بالمظاهر، وذكر من بين التحولات الرئيسة التي يريدها للمستقبل المراهنة فقط على لاعبين باريسيين.

وقال الخليفي في مقابلة مطولة نشرتها صحيفة ”لو باريزيان“: ”أولئك الذين لا يتناسبون مع المشروع سيكون عليهم الرحيل. بعضهم استغل الموقف. هذا الأمر انتهى الآن“.

وأكد الخليفي أن سان جيرمان سيكون لديه ”أفضل مركز تدريب في العالم“ وأن هدفه ”في السنوات المقبلة هو أن يكون لدينا لاعبون باريسيون فقط في فريقنا. هناك العديد من المواهب في منطقتنا. يستحق أفضل اللاعبين في منطقتنا اللعب في باريس سان جيرمان. سيستغرق ذلك وقتا، لكنه هدفنا“.