عرض خرافي جديد من باريس سان جيرمان لإقناع زيدان بتدريب الفريق

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، سيسافر إلى قطر لعقد اجتماع مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقا لما ذكره الصحفي رومان فوينتس، يوم الثلاثاء، فإن ”زيدان سيسافر إلى قطر من باريس، مساء اليوم، حيث ستكون رحلة أخرى من ضمن الرحلات التي قام بها سابقا مع وكيله، وعلى الرغم من أن الكل يشير إلى أن غالتييه، مدرب نيس السابق، سيكون هو مدرب باريس سان جيرمان القادم، لكن زيدان سيعقد اجتماعا أخيرا مع أمير قطر، حيث تم تفعيل أحد شروطه التي طالب بها وهي قرب رحيل البرازيلي نيمار داسيلفا“.

وأشار فوينتس: ”التعاقد مع زيدان يعد هاجسا للأمير تميم، وهذا يفسر لقاءات زيدان مع مالك النادي“.

وتابع: ”العرض الباريسي المقدم لزيدان سيكون لمدة 3 مواسم، وبراتب سنوي 25 مليون يورو، وحرية تدريب المنتخب الفرنسي، حال حصوله على عرض، كما أن الراتب قابل للزيادة إلى 33 مليون يورو سنويًا“.

🚨 Zidane tiene previsto mantener una reunión con el emir de Qatar, dueño del PSG ✍️ @RamonFuentes74https://t.co/AJJebEB87e — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 28, 2022

وكانت العديد من التقارير قد ربطت زيدان بتولي تدريب باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي يقترب من الرحيل عن نادي العاصمة.

ولكن تقارير أخرى أكدت أن زيدان رفض عرض تولي تدريب الفريق، بحسب ما تناقلت الصحافة الفرنسية، بينما يضع تركيزه الأكبر على قيادة منتخب فرنسا في أقرب وقت ممكن.

وأكد زيدان في حوار مطول لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، بمناسبة عيد ميلاده الـ50، بقوله: ”علاقتي لم تنته مع منتخب فرنسا. أريد أن أقوده فنيا بالطبع وأتمنى حدوث ذلك يوما ما، لكن متى؟ الأمر لا يتعلق بي“.

وعن الموعد الذي يتوقع فيه المدير الفني السابق لريال مدريد قيادة المنتخب الفرنسي، أشار: ”لا أعلم هل سيحدث هذا أم لا. أيا كان أريد تدريب فرنسا“.

وبشأن قيادة باريس سان جيرمان تحديداً، شدد: ”لا تستبعد أي شيء، خاصة حين تكون مدربا هذه الأيام، حين أذهب لفريق يجب أن أحقق الفوز، ومن ثم لا يمكنني التعاقد مع أي فريق“.

ويعتبر زيدان من أبرز المدربين في عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة، حيث قاد ريال مدريد للحصول على دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى.