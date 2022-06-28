ممتلكات بقيمة 2.5 مليون يورو.. لصوص يسرقون منزل ماركو فيراتي خلال إجازته

واجه الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، موقفا سيئا خلال قضاء إجازته الخيرة، حيث تعرض لعملية سرقة كبرى، خلال تواجده رفقة عائلته في جزيرة إيبيزا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن الشرطة تطارد لصوصًا سرقوا أشياء تقدر بـ2.5 مليون جنيه إسترليني من منزل فيراتي في جزيرة إيبيزا.

وأوضحت أن المسروقات تتضمن ساعات ومجوهرات إلى جانب الأموال، وتم إبلاغ الشرطة يوم الأحد بالاقتحام.

وفي وقت السرقة، لم يكن هناك أحد في المنزل، وتم تعطيل أجهزة الأمان، ما يشير إلى أن السطو كان مُدبرًا من قبل العصابة.

Marco Verratti’s Ibiza holiday home is robbed of over £2.5MILLION worth of cash and jewellery https://t.co/CO4X9cOypR pic.twitter.com/NWizjEa1nW — MailOnline Sport (@MailSport) June 28, 2022

وأبلغ فيراتي عن واقعة السرقة للشرطة المحلية التي مازالت تحقق في الأمر حتى الآن ولم تعلق بشكل رسمي على الواقعة.

وأوضحت الصحيفة، أن ”المنزل الذي يسكن فيه فيراتي في إيبيزا هو ملك الظاهرة رونالدو دا ليما، نجم البرازيل السابق ومالك نادي بلد الوليد حاليا“.

وقالت مصادر قريبة من القضية لوكالة الأنباء الفرنسية، يوم الثلاثاء، إن اللصوص استولوا على كمية كبيرة من المجوهرات والمال، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقاً في القضية بعد تقديم شكوى، يوم الإثنين.

واقعة السطو على اللاعبين في أوروبا لم تكن الأولى خلال مجريات العام الحالي، إذا حدثت مع أكثر من لاعب أبرزهم أنخيل دي ماريا، وفيكتور لينديلوف، وغابرييل ميهيليس، وجواو كانسيلو الذي تعرض للاعتداء في الشارع.

كما تأتي عملية السطو الجديدة هذه على لاعبي كرة القدم بعد أيام قليلة من حادثة سرقة تعرض لها الإسباني داني أولمو مهاجم لايبزيغ الألماني في أحد شوارع فالنسيا، من قبل شخصين سرقوا منه ساعة فاخرة، وفقًا للصحافة الإسبانية.

اللاعب الإيطالي صاحب الـ29 عاما شارك الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان في 32 مباراة وسجل خلالها هدفين وصنع اثنين آخرين.

وأسهم فيراتي في تتويج باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي بالدوري الفرنسي.