ممتلكات بقيمة 2.5 مليون يورو.. لصوص يسرقون منزل ماركو فيراتي خلال إجازته

واجه الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، موقفا سيئا خلال قضاء إجازته الخيرة، حيث تعرض لعملية سرقة كبرى، خلال تواجده رفقة عائلته في جزيرة إيبيزا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن الشرطة تطارد لصوصًا سرقوا أشياء تقدر بـ2.5 مليون جنيه إسترليني من منزل فيراتي في جزيرة إيبيزا.

وأوضحت أن المسروقات تتضمن ساعات ومجوهرات إلى جانب الأموال، وتم إبلاغ الشرطة يوم الأحد بالاقتحام.

وفي وقت السرقة، لم يكن هناك أحد في المنزل، وتم تعطيل أجهزة الأمان، ما يشير إلى أن السطو كان مُدبرًا من قبل العصابة.

Marco Verratti’s Ibiza holiday home is robbed of over £2.5MILLION worth of cash and jewellery https://t.co/CO4X9cOypR pic.twitter.com/NWizjEa1nW

— MailOnline Sport (@MailSport) June 28, 2022