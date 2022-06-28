بعد عودته للدوري الألماني.. ماريو غوتزه لا يفكر حاليا في كأس العالم

لا يفكر ماريو غوتزه الفائز بكأس العالم في استعادة موقعه في المنتخب الألماني قبل نهائيات كأس العالم في قطر في نوفمبر تشرين الثاني، بعد أن عاد إلى الدوري الألماني مع أينتراخت فرانكفورت.

ووقع لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 30 عاما، والذي سجل هدف الفوز في نهائي كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين، عقدا مع بطل الدوري الأوروبي أينتراخت الأسبوع الماضي بعد عامين مع أيندهوفن.

واستعاد غوتزه مستواه في النادي الهولندي بعد انتقاله في 2020 من بروسيا دورتموند؛ ما أثار تكهنات حول احتمال عودته إلى المنتخب الوطني في الوقت المناسب لكأس العالم هذا العام.

وتلقى غوتزه تهنئة من هانز فليك مدرب ألمانيا لانتقاله إلى أينتراخت، لكنه قال إن كأس العالم لا يزال بعيدا جدا بحيث لا يمثل مشكلة في التفكير بالنسبة له في الوقت الحالي.

وقال غوتزه في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”أهم شيء أن أتحسن وأنجح مع الفريق، والباقي سيأتي“.

وأضاف: ”كانت آخر مباراة دولية لي قبل بضع سنوات (2017)، في ذلك الوقت كنت أملك دورا محددا وكان كل شيء قريبا جدا مني. حاليًا، هذه ليست مشكلة بالنسبة لي“.

وسينافس أينتراخت في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بصفته الفائز بالدوري الأوروبي.

وتقام نهائيات كأس العالم في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول في قطر.

وقال غوتزه: ”ينصب تركيزي على المباريات والنادي وتحقيق أقصى استفادة من أدائي. كل ما تبقى ليس في تفكيري لأنه يبقى بعيدا جدا في المستقبل“.

وخاض لاعب الوسط المهاجم، الذي بدأ مسيرته في دورتموند قبل أن ينضم إلى بايرن ميونيخ لمدة ثلاث سنوات في 2013 وقبل العودة إلى دورتموند، 63 مباراة دولية وأحرز 17 هدفا.

وعانى غوتزه بطل الدوري الألماني خمس مرات، للاحتفاظ بمركزه الأساسي في بايرن وكذلك في الفترة الثانية في دورتموند؛ ما دفعه إلى الانتقال إلى أيندهوفن لإنعاش مسيرته.

ويبدأ الدوري الألماني في الخامس من أغسطس آب، حيث يلتقي أينتراخت مع بايرن ميونيخ البطل.