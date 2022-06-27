وهبي الخزري على أعتاب الانتقال إلى مونبلييه

أعلن مونبلييه المنافس في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنه اقترب من إتمام التعاقد مع الدولي التونسي وهبي الخزري في صفقة مجانية قادما من سانت إيتيان.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن لوران نيكولين رئيس مونبلييه قوله في مؤتمر صحفي، إن الخزري سيخضع لفحص طبي استعدادا للانضمام للفريق.

هدف اليوم وربما العام! وهبي الخزري في مرمى أوكيدجا من مسافة بعيدة جدا 🔥 pic.twitter.com/PF1n1PKP9r — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 30, 2021

وانتهى ارتباط وهبي الخزري (31 عاما) مع سانت إيتيان، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما قضى بين صفوفه أربعة مواسم وخاض 114 مباراة في جميع المسابقات وسجل 37 هدفا.

ولعب وهبي الخزري مع سانت إيتيان، منذ 2018، كما يلعب للمنتخب التونسي، منذ 2013، وتبلغ قيمته السوقية 4 ملايين يورو.

ولعب الخزري لأندية: باستيا، بوردو ورين، سانت إيتيان، في فرنسا، وسندرلاند الإنجليزي، والموسم الحالي سجل وهبي الخزري 10 أهداف في 32 مباراة مع سانت إيتيان.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن وهبي الخزري سجل 36 هدفًا، وصنع 24 في 182 مباراة مع باستيا، وسجل 37 هدفًا، وصنع 14 في 114 مباراة مع سانت إيتيان.

كما سجل 15 هدفًا، وصنع 15 في 64 مباراة مع بوردو، في حين سجل 11 هدفًا، وصنع 4 في 29 مباراة مع رين، وسجل 3 أهداف وصنع 2 في 42 مباراة مع سندرلاند.

وكان نادي مونبلييه قد احتل المركز الـ13 في الدوري في الموسم الماضي.

وقبل أيام، قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن نادي النصر السعودي بدأ اهتمامه بالمهاجم الدولي التونسي وهبي الخزري، كبديل للكاميروني أبو بكر فينسنت، وأوضحت أن إدارة النصر التقت بالفعل مع اللاعب.