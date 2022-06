المدير العام لفريق لوس أنجلوس: تواجد غاريث بيل معنا سيكون أفضل تحضير لخوض كأس العالم

قال جون ثورينغتون، المدير العام لفريق لوس أنجلوس، إن الفترة التي سيقضيها غاريث بيل في الدوري الأمريكي لكرة القدم ستكون أفضل تحضير لكأس العالم، لكنه يرغب في بقاء مهاجم ويلز لفترة أطول بعد انتهاء البطولة في قطر.

وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد بطل إسبانيا هذا الصيف، ونشر اللاعب البالغ عمره 32 عاما، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل قميص فريقه الجديد، قائلا ”أراكم قريبا في لوس أنجلوس“.

وقاد بيل منتخب ويلز للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لأول مرة منذ 1958 بعد الفوز 1-صفر على أوكرانيا في الملحق في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال ثورينغتون للصحفيين يوم الأحد بعد فوز فريقه 2-صفر على نيويورك رد بولز ”لم يكن التعاقد لمجرد ستة أشهر فقط قبل كأس العالم.

”نتحدث دائما عن فترة أطول من التعاون مع لوس أنجلوس.

”غاريث بيل كان صريحا معنا بشأن ما يريده، أجرينا اتصالات عديدة معه ومع ممثليه مباشرة. شعرنا أنه يرغب في الاستعداد لكأس العالم وما بعدها وهو بالضبط ما يمكننا تقديمه“.

”نتفق مع غاريث بيل في تعريف النجاح، ولذلك لن نفعل أي شيء يأتي بنتائج عكسية بالنسبة لبيل، الأداء الجيد هنا سيكون التحضير المثالي الذي يحتاجه لكأس العالم“.

