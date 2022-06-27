صحف رياضية: "دي ماريا: يوفنتوس أنا هنا".. وبايرن ميونخ يستسلم ويتفاوض لرحيل ليفاندوفسكي

شكلت أخبار تطورات رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ، ورفض مانشستر يونايتد رحيل كريستيانو رونالدو، ومستقبل عثمان ديمبلي وفرانكي دي يونغ، والقوة الأفريقية الجديدة في ريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف ببطولة ويمبلدون للتنس والإسباني رافائيل نادال ومواطنه كارلوس ألكاراز والبريطانية إيما رادوكانو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الأصول الأفريقية لـ6 لاعبين من ريال مدريد، وكتبت ”قوة أفريقيا“.

كما تحدثت عن بطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت ”ألكاراز يرفع الستارة في ويمبلدون“.

الصحيفة اهتمت بالدراجات الهوائية، وكتبت ”كارلوس رودريغيز يتوج“.

كما اهتمت بالمدربة الإسبانية أندريا فوينتي، التي أنقدت بطلتها من الغرق في بطولة العالم للسباحة، وكتبت ”أندريا فوينتي: نحن لسنا باربي بل أبطال خارقون“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، وكتبت ”ديمبلي القرار النهائي“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار سوق انتقالات برشلونة وتطورات قضية المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت ”استسلم بايرن ميونخ ويتفاوض بشأن رحيل ليفاندوفسكي“، و“أومتيتي يقرر الرحيل عن برشلونة ويقترب من فيورنتينا“، و“مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع فرانكي دي يونغ قبل الـ30 من يونيو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق انتقالات الفريق، وكتبت ”كيسي وكريستينسين نعم“، وعن تطورات صفقة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، كتبت ”ليفاندوفسكي يساوي 60 مليون يورو“.

آس

ركزت الصحيفة على تعزيز الأندية الكبرى في أوروبا لصفوفها بلاعبين كبار، وهو ما يجعل دوري أبطال أوروبا أكثر صعوبة، وكتبت ”أكثر صعوبة مرة أخرى“.

كما تحدثت عن ريال مدريد، وكتبت ”بيلينغهام يساوي 100 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت ”ألكاراز يبدأ اليوم بمواجهة ستروف“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على أخبار مانشستر يونايتد، وكتبت ”أخبار لتين هاغ: مانشستر يونايتد قال لكريستيانو رونالدو إنه لن يتم بيعه“، و“رفض يونايتد عرض مبادلة مع برشلونة بشأن هاري ماغواير“، و“فرانكي ديو يونغ يقترب من الانتقال لأولد ترافورد مقابل 69 مليون جنيه إسترليني“.

كما اهتمت الصحيفة ببطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت ”إيما تحب اللعبة“.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على بطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت ”اتحاد“ و“إيما: أنا متوترة لكني أشعر أن البلد تساندني“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفض مانشستر يونايتد رحيله هذا الصيف.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على بطولة ويمبلدون للتنس والإسباني رافائيل نادال، وكتبت ”لا يمكن تصوره ليس نادال“.

كما اهتمت الصحيفة بسباقات الموتوجي بي والدراجات الهوائية.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة يوفنتوس ضم الأرجنتيني أنخل دي ماريا، وكتبت ”وصلت نعم من النجم الأرجنتيني، دي ماريا: يوفنتوس أنا هنا“.

كما اهتمت بميلان وصفقة ماركو أسينسيو، وكتبت ”بيولي يعطي موافقته على ضم أسينسيو.. لاعب مثالي بالنسبة للمسابقات الأوروبية“.